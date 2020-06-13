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13 июня • обновлено в 11:15
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Виктор Шендерович
Виктор Шендерович
Российский оппозиционный блогер, телерадиоведущий Все статьи автора

Власть хоть раз попросила прощения хоть за что-то?

1.5т

А кстати, вы вообще помните, чтобы кто-нибудь из НИХ попросил прощения хоть за что-нибудь? Вот, после Ельцина... А? И ведь не сказать, чтобы было совсем не за что: одного дня не жила Россия, щедрая душа, без особо тяжкого состава!

Давили людей бронированными "мерсами" – на встречке и пешеходном переходе, по пьяни, случайно и для забавы, как сын бывшего вице-премьера Сосковца... Да что там ДТП – ломали людям позвоночники на зоне, пытали в тюрьмах, не давали больным детдомовским детям шанса выжить, называя это "патриотизмом", устраивали экологические катастрофы, стреляли по заложникам из огнеметов и травили их газом, покрывали убийц и давали им звезды Героев России, развязывали войны, бомбили города, стирали в порошок человеческие судьбы оптом и в розницу…

И хоть бы одна тварь сказала после всего этого: я не знаю, как мне жить дальше. После Самашек, "Норд-Оста", Беслана, малазийского "боинга"…

Ни-ни! Прекрасно они знают как жить после этого дальше, и где жить, тоже различают – в Кремле, в Барвихе, на озере Комо…

"Либерастня", говорите, господин Соловьев?

Слушайте меня ушами.

Михаил Ефремов – человек. Тяжело оступившийся, не слишком здоровый, невероятно талантливый, очень сложно и тонко устроенный. Не убивавший, нет, но – виновный в гибели человека. Готовый нести ответственность за содеянное. И – не знающий, как ему теперь жить с грузом этой вины…

Это чувство вины – именно оно – и обнаруживает человеческую душу.

Посмотрите эту пленку, господин Соловьев, и запомните хорошенько: так выглядит человек.

В зеркале вы этого не увидите.

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Автор
Виктор Шендерович Виктор Шендерович
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Виктора Шендеровича
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