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Вилла в Италии и шикарный Maybach: топ-пропагандиста Кремля уличили в "любви" к Европе

1.6тЧитать материал на украинском

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал документы, из которых следует, что топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев владеет виллой на озере Комо в Италии.

Апартаменты были куплены в 2013 году за 1,021 млн евро, говорится в видеосюжете на сайте navalny.com (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

Навальный также выяснил, что в феврале 2018 года Соловьев купил себе автомобиль Maybach за 15 миллионов рублей.

В сентябре 2017 года Фонд борьбы с коррупцией публиковал документы, подтверждающие владение Соловьевым еще одной виллы на озере Комо.

Пропагандист в ответ на расследование ФБК подчеркнул, что он не является чиновником или госслужащим, которые должны отчитываться о своих доходах и недвижимости. "Я просто богат", — заявил ведущий.

Вилла в Италии и шикарный Maybach: топ-пропагандиста Кремля уличили в "любви" к Европе
Вилла в Италии и шикарный Maybach: топ-пропагандиста Кремля уличили в "любви" к Европе
Вилла в Италии и шикарный Maybach: топ-пропагандиста Кремля уличили в "любви" к Европе
Вилла в Италии и шикарный Maybach: топ-пропагандиста Кремля уличили в "любви" к Европе
Вилла в Италии и шикарный Maybach: топ-пропагандиста Кремля уличили в "любви" к Европе
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''Достала эта ложь!'' Соловьев устроил истерику в прямом эфире из-за Путина
Вилла в Италии и шикарный Maybach: топ-пропагандиста Кремля уличили в "любви" к Европе
Вилла в Италии и шикарный Maybach: топ-пропагандиста Кремля уличили в "любви" к Европе
Вилла в Италии и шикарный Maybach: топ-пропагандиста Кремля уличили в "любви" к Европе

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Соловьев может потерять шикарную виллу в Италии на озере Комо в связи с проверками местной финансовой полиции.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Владимир СоловьевАлексей Навальный
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Бедненькие мокши, мне их искренне жаль, держат их за стадо баранов, а они и рады этому. Гейропа плохая только в вашем зомбоТВ и только для вас, баранов, а искренние путриоты не представляют своей жизни без нее. Ну не в разлагающейся, вонючей же параше им и их детям жить!?
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CARGO 100
CARGO 100
Человек зарабатывает и что? У Навального никак не получается с шаровар выпрыгнуть, так в них и скачет ...
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Ватаны, вы самая тупая ветвь человечества. Вас стригут как баранов, вешая лапшу, а вы этому радуетесь)))
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Ященко Олег
Ященко Олег
Ну если бы, под дудку чиновников, не сыпал помет на головы тупорашиков, богатым бы не был.
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