Вилла в Италии и шикарный Maybach: топ-пропагандиста Кремля уличили в "любви" к Европе

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал документы, из которых следует, что топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев владеет виллой на озере Комо в Италии.

Апартаменты были куплены в 2013 году за 1,021 млн евро, говорится в видеосюжете на сайте navalny.com (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

Навальный также выяснил, что в феврале 2018 года Соловьев купил себе автомобиль Maybach за 15 миллионов рублей.

В сентябре 2017 года Фонд борьбы с коррупцией публиковал документы, подтверждающие владение Соловьевым еще одной виллы на озере Комо.

Пропагандист в ответ на расследование ФБК подчеркнул, что он не является чиновником или госслужащим, которые должны отчитываться о своих доходах и недвижимости. "Я просто богат", — заявил ведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Соловьев может потерять шикарную виллу в Италии на озере Комо в связи с проверками местной финансовой полиции.

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