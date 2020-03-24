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24 марта • обновлено в 17:06
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Видео с Путиным в защитном костюме высмеяли в сети

17.3т
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В сети появилось видео с президентом России Владимиром Путиным в больнице Коммунарки под Москвой, где лечат пациентов с коронавирусом.

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На кадрах видно, как глава страны-агрессора одевается в защитный костюм и выделенный специально ему респиратор. Ролик опубликовал на своей странице в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Путин в больнице Коммунарки

Путин в больнице Коммунарки

Скриншот видео

Путин в больнице Коммунарки

Путин в больнице Коммунарки

Скриншот видео

Путин в Комунарке

Путин в Комунарке

Пул N3

Однако пользователи микроблога не оценили показушного визита президента РФ в инфекционную больницу и оставили под видео массу насмешливых комментариев.

"Не верю", "Вот это я понимаю! Раскупили маски, понимаешь", "Приехал лечить пациентов?", "Он нам не президент", "О, натянули г*ндончик. И стал плешивый фюрер нарядным х*йлом. Жаль, что двойник, конечно, – без броника да под вирусы", "Дед собрался за амфорами нырять?", "Почему врачам, которые каждый день с пациентами, не выдают таких же?", "Какой дряхлый, уже костюм надеть не может", "В батискафе?", "Все, коронавирусу кранты", – пишут россияне.

"Фюрер стал нарядным": Путина в защитном костюме высмеяли в сети

"Фюрер стал нарядным": Путина в защитном костюме высмеяли в сети

"Фюрер стал нарядным": Путина в защитном костюме высмеяли в сети

"Фюрер стал нарядным": Путина в защитном костюме высмеяли в сети

"Фюрер стал нарядным": Путина в защитном костюме высмеяли в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, в России на фоне стремительного роста заболеваемости коронавирусом появились слухи о самоизоляции президента Владимира Путина в Валдайской резиденции. Туда он якобы переехал с семьей и работает удаленно.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Крым Андрей
Крым Андрей
Вот что интересно, так это то, что почти все новости про Пу, я узнаю от прыгучих гиббонов.
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Как вас жаба то давит
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семенов Александр
семенов Александр
Вуйкам не снились ни такая больница, ни такой президент, ни такие защитные костюмы,
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