В сети появилось видео с президентом России Владимиром Путиным в больнице Коммунарки под Москвой, где лечат пациентов с коронавирусом.

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На кадрах видно, как глава страны-агрессора одевается в защитный костюм и выделенный специально ему респиратор. Ролик опубликовал на своей странице в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Путин в больнице Коммунарки Скриншот видео

Путин в больнице Коммунарки Скриншот видео

Путин в Комунарке Пул N3

Однако пользователи микроблога не оценили показушного визита президента РФ в инфекционную больницу и оставили под видео массу насмешливых комментариев.

"Не верю", "Вот это я понимаю! Раскупили маски, понимаешь", "Приехал лечить пациентов?", "Он нам не президент", "О, натянули г*ндончик. И стал плешивый фюрер нарядным х*йлом. Жаль, что двойник, конечно, – без броника да под вирусы", "Дед собрался за амфорами нырять?", "Почему врачам, которые каждый день с пациентами, не выдают таких же?", "Какой дряхлый, уже костюм надеть не может", "В батискафе?", "Все, коронавирусу кранты", – пишут россияне.

Путин в Коммунарке: Костюм и респиратор для президента pic.twitter.com/QkrBA3UYwp — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 24, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в России на фоне стремительного роста заболеваемости коронавирусом появились слухи о самоизоляции президента Владимира Путина в Валдайской резиденции. Туда он якобы переехал с семьей и работает удаленно.

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