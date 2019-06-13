ВИЧ и кукла Вуду: всплыли детали убийства любовницы чиновника в России

В деле убийства любовницы экс-главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова появились новые детали. Экспертиза показала, что в крови убитой Евгении Исаенковой нашли ВИЧ.

Как передает РЕН-ТВ, женщина могла и не знать о своей болезни, так как анализы, сделанные ею при жизни, были "чистыми". Сейчас следствие изъяло все медицинские карты Исаенковой из больниц.

Сообщается, Кулаков также сдал анализы в СИЗО, но пробы оказались отрицательными. Но задержанный будет еще в течении трех месяцев сдавать анализы, чтобы установить точный диагноз.

Также стали известны некоторые детали о дне, когда убили Исаенкову. В тот день она сказала близким, что ей нужно отъехать, чтобы помочь "одному хорошему человеку". После этого женщина села в авто, домой она так и не вернулась.

При этом из ее переписки с Кулаковым в день трагедии следует, что Исаенкова угрожала чиновнику разрывом их любовной связи, объясняя, что устала от свиданий на съемных квартирах и в машине. Однако мужчина заверил ее, что найдет решение этой проблемы.

Андрей Кулаков и Евгения Исаенкова

Кроме того после проведенных обысков в квартире убитой были найдены самодельная кукла Вуду и фотография супруги Кулакова, истыканная иголками.

Евгения Исаенкова

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 мая в России задержали главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по подозрению в убийстве замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой, которую считали его любовницей.

Следствие выяснило, что Исаенкова, в убийстве которой подозревают Кулакова, была задушена.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.