Весь город в спецназе, в небе вертолеты: сеть шокировали кадры "оккупированной" Москвы

Столицу России Москву заполонили толпы силовиков, которых отправили патрулировать город из-за назначенной на 3 августа акции протеста оппозиции.

Подтверждающие видео опубликовали в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что сотрудники спецназа в масках группами перемещаются по центру города. Кроме того, над городом заметили вертолет, а на улицах с самого утра стоит множество автобусов с полицией и военными.

Telegram-канал Varlamov News

Telegram-канал Varlamov News

Telegram-канал Varlamov News

У пользователей такие кадры вызвали аналогию с оккупацией.

"Так выглядит город в оккупации: скрывающие лица эсэсовцы гуляют по бульварам", "Москва оккупирована", – отреагировали в сети.

Так выглядит город в оккупации: скрывающие лица эсэсовцы гуляют по бульварам pic.twitter.com/zmZJIVXIu9 — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) August 3, 2019

Вертолет над Пушкинской площадью. Видео: Василий Полонский / Дождь



Мы продолжаем прямой эфир и онлайн-трансляцию https://t.co/Qr6QifMyiC pic.twitter.com/MVf9QEIhf2 — Телеканал Дождь (@tvrain) August 3, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.

В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.

В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон митинга.

МИД Украины назвало Россию страной-изгоем за насилие над участниками мирного протеста.

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