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Весь город в спецназе, в небе вертолеты: сеть шокировали кадры "оккупированной" Москвы

1.9т Читать материал на украинском

Столицу России Москву заполонили толпы силовиков, которых отправили патрулировать город из-за назначенной на 3 августа акции протеста оппозиции.

Подтверждающие видео опубликовали в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что сотрудники спецназа в масках группами перемещаются по центру города. Кроме того, над городом заметили вертолет, а на улицах с самого утра стоит множество автобусов с полицией и военными.

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Весь город в спецназе, в небе вертолеты: сеть шокировали кадры "оккупированной" Москвы

Telegram-канал Varlamov News

Весь город в спецназе, в небе вертолеты: сеть шокировали кадры "оккупированной" Москвы

Telegram-канал Varlamov News

Весь город в спецназе, в небе вертолеты: сеть шокировали кадры "оккупированной" Москвы

Telegram-канал Varlamov News

У пользователей такие кадры вызвали аналогию с оккупацией.

"Так выглядит город в оккупации: скрывающие лица эсэсовцы гуляют по бульварам", "Москва оккупирована", – отреагировали в сети.

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Место
Россия Москва
Тег
Новости России
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