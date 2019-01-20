''Вернем себе Киев!'' В России забредили о возвращении Руси

В Москве в воскресенье, 20 января, россияне вышли на митинг против возможной передачи Курильских островов Японии.

Главное требование – провести референдум по поводу территориальной целостности России, сообщает "Интерфакс". Отмечается, что акция протеста была согласована с властями столицы.

Жители Москвы вышли на митинг с лозунгами "Руки прочь от Курил", "Хватит распродавать Россию", "Отдаем Путина вместо Курил". По предварительным данным, всего на Суворовской площади собрались от 300 до 2000 россиян.

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Twitter Красный Рассвет

Сообщается, что организовали мероприятие несколько движений и политических партий, включая "Левый фронт", "Партию дела", "Гражданскую солидарность" и другие. Несколько человек были задержаны за нацистские выражения.

"Подчеркну, что наш митинг не националистический, а гражданский, за нормальные отношения с Японией, но без торговли землями", – подчеркнул лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов.

Twitter Красный Рассвет

Twitter Красный Рассвет

При этом, без бредовых заявлений не обошлось. С призывом захватить столицу Украины Киев и защитить право на Курильские острова выступил скандально известный священник Русской православной церкви, протоиерей Всеволод Чаплин.

Всеволод Чаплин Ридус

"Россия слишком долго отступала. Крым стал хорошим примером контрнаступления, но этого мало. Мы потеряли нашу столицу древней Руси – Киев – в результате наступления вражеских нам сил, но должны его вернуть. Меняются методы ведения войны с Русью, но и мы должны меняться, чтобы победить!" – высказался он.

В Москве около 300 человек не хотят отдавать Курилы японцам. pic.twitter.com/wSRE9PZcbn — Грани.Ру (@GraniTweet) 20 января 2019 г.

На площади видны флаги Левого Фронта, КПРФ, Партии Дела, ОКП, НПСР, "Другой России". Граждане держат плакаты "Наши Курилы не отдадим!", "Хватит распродавать Россию!", "Руки прочь от Курил!", "Отдаем Путина вместо Курил!", активно скандируют патриотические лозунги pic.twitter.com/iwPljWeugt — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 20 января 2019 г.

Митинг "За сохранение территориальной целостности России. Против передачи Курильских островов в состав Японии" pic.twitter.com/I1GjLRAzab — Серебряный Дождь (@news_silver) 20 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в аннексированном Крыму оккупанты взбунтовались из-за "российских Курил",

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