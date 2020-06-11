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11 июня • обновлено в 05:49
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Леонид Гозман
Леонид Гозман
Президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Все статьи автора

Вас интересует только Украина, памятники и названия улиц в других странах

1.4т

Я не верю вам, господа! Ваша захлебывающаяся злобным лаем добродетель – ложь и лицемерие. Вы не замечали или спускали на тормозах дебоши, наглость и преступления власть имущих и их детей. Вы ездите или мечтаете ездить на машинах с номерами, защищающими машину и ее водителя от любого досмотра. Кто. кстати, из водителей таких машин, сбивших людей на смерть, был отдан под суд, у кого из них хотя бы брали пробу на алкоголь? А кого из жертв обычных аварий – они каждый день! – вы вспоминали?

Вы хоть раз публично интересовались, почему у нас до сих пор выпускаются такие машины, что при столкновании с "иномаркой" сидящих там людей надо вынимать автогеном? Нет, вас интересует Украина или памятники и названия улиц в других странах. Не вижу оправдания Ефремову, но вы-то беснуетесь не потому, что возмущены его поведением или сочувствуете жертве. Просто вы давно ненавидели его, но бессильны были что-то с ним сделать. А сейчас, да – ваше время.

Вы хотите, чтобы мы – те, для кого он читал своего "Гражданина" – либо встали в один ряд с обвинителями, либо были настолько глупы и аморальны, чтобы потребовать его освобождения, хотя только совсем больной человек может считать, что совершенное Михаилом Олеговичем преступление может остаться безнаказанным. Но я не прокурор – это не мое дело требовать для Ефремова срок. А если бы меня выбрали для коллегии присяжных, я бы просил освободить меня от этой обязанности – я восхищаюсь его творчеством, я слишком благодарен ему, чтобы быть объективным.

Да, знаю, что он виновен, знаю, что его посадят и это будет справедливо, да, мне отвратителен пьяный за рулем, но я не могу радоваться тому, что он, Ефремов, будет в тюрьме. И я буду рад, когда и если он, отсдев свое, выйдет на свободу.

Вы, конечно, пошли дальше, случившаяся трагедия - лишь повод для вас. Вы развернули кампанию против нас всех – посмотрите, мол, какие они – пьют, колются, людей убивают, почем зря. Но наглое и демонстративное презрение к закону и общепринятым нормам характерно, все-таки, не для нас, а для людей, приближенных к власти, которых над другими ставит само их положение, а главное, сословный характер нашего общества (Ефремова это, понятно, не оправдывает).

Думаю, ради этого упоительного чувства считать всех холопами, а себя – людьми государевыми, а не только ради возможности воровать, вы и готовы служить любому государю. У нас, либерастов, как вы изящно выражаетесь, конечно, тоже всякое бывает, но среди моих друзей, например, нет ни одного человека с алкогольной или наркотической зависимостью. Как нет и ни одного, кто бы садился пьяный за руль или поддерживал сегодняшнюю власть.

Погибшего жалко. Надеюсь, семья Ефремова или он сам сделают все, чтобы у его вдовы не было, по крайней мере, материальных проблем, хотя человека не вернешь. А Михаилу Ефремову я искренне желаю достойно пройти те тяжелые испытания, которые ему предстоят.

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Персона
Михаил Ефремов
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Леонида Гозмана
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