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Валерий Соловей
Валерий Соловей
Российский историк Все статьи автора

Власть России прекратит существование

1.9т

Как будет развиваться политический кризис

1. Кто не слеп, тот видит: в России начался открытый политический кризис. Он будет носить долговременный, масштабный и острый характер.

2. Остановить кризис посредством репрессий не удастся. Машина репрессий сломается в 2020-м году, когда кризис приобретёт общенациональный характер.

Новости
В России началась революция

3. Кризис займёт 2020-2021 годы и будет развиваться волнообразно. Подъем будет сменяться спадом и наоборот.

4. В итоге действующая власть прекратит своё существование. Как обычно, в случае с масштабными долговременными кризисами непонятно, каким именно образом: вследствие революции, заговора элит, добровольной трансформации или сочетания всех этих вариантов. В любом случае, кульминация кризиса окажется кратковременной - несколько дней

5. Исход кризиса и, главное, результаты на выходе из него (новый политический порядок) будут решающим образом зависеть от действий и мужества (или подлости) участников кризиса.

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Автор
Валерий Соловей Валерий Соловей
Место
Россия
Источник
Источник: Facebook Валерия Соловья
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lazar galka
lazar galka
ладно,,, хотелось бы ответить сразу всем рывалюцанерам на АБОЗЕ. робятки писаки, революцию вы заметите сразу же по болящей жопе и горящим и разграбленным вашим домикам в районе Рублёвки или где там ещё.
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
https://www.youtube.com/watch?v=pZS31ga1lR8
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
https://youtu.be/ASXY2xe-uIc
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