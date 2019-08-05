Как будет развиваться политический кризис

1. Кто не слеп, тот видит: в России начался открытый политический кризис. Он будет носить долговременный, масштабный и острый характер.

2. Остановить кризис посредством репрессий не удастся. Машина репрессий сломается в 2020-м году, когда кризис приобретёт общенациональный характер.

Новости В России началась революция

3. Кризис займёт 2020-2021 годы и будет развиваться волнообразно. Подъем будет сменяться спадом и наоборот.

4. В итоге действующая власть прекратит своё существование. Как обычно, в случае с масштабными долговременными кризисами непонятно, каким именно образом: вследствие революции, заговора элит, добровольной трансформации или сочетания всех этих вариантов. В любом случае, кульминация кризиса окажется кратковременной - несколько дней

5. Исход кризиса и, главное, результаты на выходе из него (новый политический порядок) будут решающим образом зависеть от действий и мужества (или подлости) участников кризиса.

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