Произошел хлопок и вырвалось пламя: в России произошло новое ЧП с Superjet

В пятницу, 1 ноября, в небе над Тюменью (Россия) у пассажирского самолета Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Ямал" сломался двигатель.

Лайнер, на борту которого около 87 человек, сразу же после взлета сообщил о поломке, сообщает ТАСС.

Отмечается, что самолет подготовили к экстренной посадке. "Лайнер вырабатывает топливо", – сообщили в экстренных службах. Вскоре стало известно, что на борту около 10 тонн топлива, поэтому конца процесса решили не дожидаться и посадить лайнер на одном двигателе. Самолет успешно приземлился.

В России произошло новое ЧП с Superjet патриотам.рф

В России произошло новое ЧП с Superjet Flightradar

Стало известно, что Superjet вылетел в 19:00 по местному времени из аэропорта Рощино в Санкт-Петербург, но спустя 5 минут КВС доложил об отказе левого двигателя.

В экстренной службе опровергли информацию об отказе двигателя. Как стало известно, он стал работать с перебоями, что и создало опасную ситуацию.

Источник "Вестей" сообщил, что в двигателе произошел хлопок, выброс пламени, "наблюдалась вибрация".

"При взлете экипаж почувствовал удар, произошел помпаж турбины двигателя. Тут же отказал левый двигатель. Командир принял решение выработать топливо. Ситуация внештатная, но решаемая, благодаря принятию правильного решения командиром экипажа", — прокомментировали в авиакомпании "Ямал". Там отметили, что лайнер садился вручную с превышением посадочной массы.

В России произошло новое ЧП с Superjet

В России произошло новое ЧП с Superjet Телеканал "Дождь"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в аэропорту Ижевска (Российская Федерация) сняли с рейса самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), из которого вытекало топливо.

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