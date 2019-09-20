В Турции в отеле детей из России облили горящим маслом: появились ужасающие подробности

На популярном курорте Кестель (Турция) в районе Аланьи детей из России облили горящим маслом. В отеле Club Paradiso повар устроил шоу, но якобы не справился с задачей, и "огненная струя вылетела из бутылки" прямо на людей.

В результате ЧП пострадали восемь лиц, в том числе двое детей 3,5 и 10 лет. Их отец рассказал "Звезде", что происходило в отеле в момент происшествия.

По словам мужчины, повар устроил шоу с рыбой, и в его рамках подливали масло или жидкость для розжига.

В Турции детей из России облили горящим маслом Е1

Отец пострадавших сказал, что его дети не были около огня, а в трех метрах наливали суп.

"Повара, видимо, очень много налили (Вещества. – Ред.), пламя пошло в бутылку. И, вместо того, чтобы ее выбросить, они сильнее нажали, и огненная струя вылетела из бутылки... Горящую жидкость, которая попала на детей, ее и стали тушить", – отметил россиянин.

Мужчина сам не видел происходящего, потому что в момент инцидента находился в другом зале. Представители отеля отказались показать ему записи с камер видеонаблюдения.

Из-за произошедшего семье пришлось пропустить свой вылет в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, на популярном курорте Турции Кестель в районе Аланьи детей из России облили горящим маслом. ЧП случилось в отеле Club Paradiso. Всего в результате пострадали восемь человек – из них двое детей 3,5 и 10 лет. Позже появилась информация, что они находились в удовлетворительном состоянии

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