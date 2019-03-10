В шею врос провод: в России нашли девочку-маугли

В Москве (Россия) в одной из квартир спасатели обнаружили 5-летнюю девочку-маугли.
Об этом сообщается в Telegram-канале Mash. У ребенка, которого нашли среди залежей мусора, обнаружили гнойный отит и вросший в шею провод.
Отмечается, что соседи не один раз слышали плач ребенка, доносящийся с квартиры на 8 этаже на Ленинградском шоссе. Пробиться они не смогли даже с помощью участкового, поэтому обратились в МЧС.
Девочка-маугли
Mаsh
Спасатели обнаружили в помещении огромное количество мусора. "Дышать невозможно, еды и воды нет, взрослых тоже. Нашли только пятилетнюю девочку – она устроила себе берлогу в мусоре. Не разговаривает, гнойный отит, в шею врос какой-то провод", – сказано в сообщении.
Скриншот из видео
Скриншот из видео
Отмечается, что ребенка доставили в больницу, где была предоставлена медицинская помощь: провод успешно изъяли.
Мать девочки была задержана. Женщину опрятного вида остановили соседи и удержали до приезда полиции.
Как рассказала задержанная, ее зовут Ирина Гарошенко. Горе-матери 47 лет. В полиции она сообщила, что работает уборщицей, хотя ранее была финансовым консультантом. В ходе досудебного расследования будут проведены множество экспертиз, в том числе, и психиатрическая.
Скриншот из видео
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кривом Роге нашли детей-маугли, проживающих без присмотра родителей.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.