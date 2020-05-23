34-летний Алексей Барышников, захвативший отделение "Альфа-банка" в Москве, вел философскую беседу с одним из своих заложников.

Видео разговора оказалось в распоряжении Telegram-канала "Mash" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Захватчик банка общался с одним из заложников

"Я пришел к тому, что смерть – это единственный самый а*уенный подарок в жизни. Быстрая смерть – для меня", – заявил преступник.

При этом он уточнил, не имеет ввиду самоубийство.

"Смерть для меня – это подарок от Бога", – повторил Барышников.

В это время его заложник пытался шутить и вести себя раскованно.

Как писал OBOZREVATEL:

23 мая в одном из отделений "Альфа-банка" в Москве мужчина захватил в заложники пять человек. По словам 20-летней девушки, захватчик угрожал взорвать банк.

Также он распивал алкоголь внутри отделения и выдвигал правоохранителям странные требования. Мотив действий злоумышленника пока не установлен.

Правоохранители взяли отделение банка штурмом, захватчик задержан. Им оказался 34-летний уроженец Нижневартовска Алексей Барышников.

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