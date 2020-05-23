Главная Новости
23 мая • обновлено в 18:25
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

В сети обнародовали речь захватчика банка в Москве. Видео

5.9т
Читать материал на украинском

34-летний Алексей Барышников, захвативший отделение "Альфа-банка" в Москве, вел философскую беседу с одним из своих заложников.

Видео разговора оказалось в распоряжении Telegram-канала "Mash" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Захватчик банка общался с одним из заложников

Захватчик банка общался с одним из заложников

"Я пришел к тому, что смерть – это единственный самый а*уенный подарок в жизни. Быстрая смерть – для меня", – заявил преступник.

При этом он уточнил, не имеет ввиду самоубийство.

"Смерть для меня – это подарок от Бога", – повторил Барышников.

В это время его заложник пытался шутить и вести себя раскованно.

Как писал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия Москва
Теги
видео смерть Альфа-Банк банк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
6
Смешно
4
Интересно
4
Печально
3
Трэш
Новости России

Коронавирус. Самое важное

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги