В России мать сбросила двух дочерей из 4-го этажа и пыталась убить себя. Фото и видео

В Заводском районе Саратова (РФ) 17 октября с четвертого этажа жилого дома выпали два ребенка. Предварительно, девочек 5 и 8 лет скинула из окна их 39-летняя мать.

Региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство двух малолетних, передает местное информационное агенство "Взгляд-инфо" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Жительница Заводского района, с целью причинения смерти своим дочерям, выбросила их из окна своей квартиры, расположенной на четвертом этаже дома по Ново-Астраханскому шоссе", – сказано в сообщении следователей.

Глава областной службы спасения Юрий Юрин рассказал "Взгляд-инфо", что младшую девочку в очень тяжелом состоянии увезла медицинская бригада скорой помощи, старшую забрали медики Центра медицины катастроф.

Мать детей также госпитализирована – предположительно, с ножевым ранением. Вероятно, женщина попыталась свести счеты с жизнью.

"КП" обнародовала имя женщины – Татьяна Астрюхина. Пострадавшие – восьмилетняя Яна и пятилетняя Аня.

"Обе девочки находятся в крайне тяжелом состоянии, вся необходимая медицинская помощь им оказывается", – рассказали в областном министерстве здравоохранения.

При этом соседи семьи рассказали, что ничего подозрительного не заметили. Они позитивно охарактеризовали мать пострадавших детей.

"Мать хорошая была. Не пила, вроде работала. Ничего плохого мы не видели. Не знаю даже, что могло случиться.

Красивые девочки, тут бабушка с ними была, гуляла. Мама у них разведенная, отец с ними не жил", – рассказала одна из пожилых соседок.

Пенсионерку поддержала еще одна соседка: "На вид все прилично было, ничего не замечали".

Журналистам "КП" сосед, который пожелал остаться анонимным, рассказал другие факты. По его словам, недавно Татьяна развелась с мужем, у них началась дележка имущества. На фоне случившегося она якобы впала в депрессию и принимала антидепрессанты. Женщина и сама пыталась спрыгнуть с окна, но ее отец и по совместительству дед девочек поймал ее за ноги.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 – пункты "а, в", ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних лиц).

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Видео с места инцидента:

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