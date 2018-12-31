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В российском Магниторске рухнул подъезд жилого дома: много жертв. Первые кадры

12.9тЧитать материал на украинском

В российском Магнитогорске в ночь на 31 декабря прогремел мощный взрыв, в результате чего погибли три человека, еще трое пострадали.

ЧП случилось около 06:00 по местному времени (03:00 по Киеву). В результате обрушились перекрытия с третьего по десятый этаж над аркой между двумя подъездами. Пострадали 48 квартир, в которых жили 110 человек (чтобы посмотреть фото и видео с места происшествия, доскрольте до конца).

"По моим данным, сейчас извлечены четверо человек, в том числе один ребенок, их обследуют специалисты скорой помощи. Их состояние оценивается как средней тяжести", – рассказал пресс-секретарь Минздрава Максим Радецкий.

В российском Магниторске рухнул подъезд жилого дома: много жертв. Первые кадры
Новости
В одной из воинских частей Украины прогремел взрыв: есть пострадавший

За помощью медиков обратились 12 человек: четверо госпитализированы, остальным жильцам оказана помощь амбулаторно. В городе утром, 31 декабря было около -17 градусов. Губернатор в связи с ЧП объявил режим ЧС.

Ранее пресс-служба губернатора Челябинской области замгубернатора Олега Климова сообщала, что из-под завала извлечены трое живых и трое погибших. Непонятной была судьба 79 человек. Среди погибших были взрослые и один ребенок.

В российском Магниторске рухнул подъезд жилого дома: много жертв. Первые кадры

Жильцов двух соседних подъездов эвакуировали в местную школу. К ликвидации последствий происшествия привлекли более 400 человек.

По версии ФСБ, ЧП с подъездом в Магнитогорске произошло из-за взрыва газа. Другой информации о причинах пока нет.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

В российском Магниторске рухнул подъезд жилого дома: много жертв. Первые кадры
В российском Магниторске рухнул подъезд жилого дома: много жертв. Первые кадры
В российском Магниторске рухнул подъезд жилого дома: много жертв. Первые кадры
В российском Магниторске рухнул подъезд жилого дома: много жертв. Первые кадры
В российском Магниторске рухнул подъезд жилого дома: много жертв. Первые кадры
В российском Магниторске рухнул подъезд жилого дома: много жертв. Первые кадры

В российском Магниторске рухнул подъезд жилого дома: много жертв. Первые кадры

В российском Магниторске рухнул подъезд жилого дома: много жертв. Первые кадры

В российском Магниторске рухнул подъезд жилого дома: много жертв. Первые кадры

В российском Магниторске рухнул подъезд жилого дома: много жертв. Первые кадры

В российском Магниторске рухнул подъезд жилого дома: много жертв. Первые кадры

В сети также появились видео с места частичного обвала жилого дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в российской Якутии прогремел разрыв магистрального газопровода, в результате чего возник мощный пожар. На месте инцедента никто не пострадал.

Смотрите видео по теме:

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияМагнитогорск
Тег
взрыв
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Комментарии
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Проходил мимо
Проходил мимо
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Юг Руси
Юг Руси
Проходил мимо, тупорезы ненавистные! А сами говорят, что русские жестокие! Мрази!
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Makc Махов
Makc Махов
Проходил мимо Кацап, а то чооо? Мне смешно! В кацапском рейхе рвуться пердаки! Фюрер Хуйлопутин гексоген подкинул! 😆🖕🏼😀😀🇷🇺😜😅😅😁
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Проходил мимо
Проходил мимо
http://prntscr.com/m1jpj7
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