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В российском Магнитогорске рухнул жилой дом: появились данные об украинке

5.6тЧитать материал на украинском

Под завалами подъезда жилого дома в российском Магнитогорске может находиться украинка.

Так, СМИ показали список из 35 жильцов, с которыми нет связи. Среди них — уроженка Шепетовки Хмельницкой области Татьяна Антипова (29.08. 1986 г.р.).

На данный момент поиски продолжаются. В то же время, медики не верят, что кто-то из пропавших еще может быть живым.

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В российском Магнитогорске рухнул жилой дом: появились данные об украинке

В российском Магнитогорске рухнул жилой дом: появились данные об украинке
В российском Магнитогорске рухнул жилой дом: появились данные об украинке
В российском Магнитогорске рухнул жилой дом: появились данные об украинке
В российском Магнитогорске рухнул жилой дом: появились данные об украинке

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Магнитогорске в ночь на 31 декабря в жилой девятиэтажке прогремел мощный взрыв.

ЧП случилось около 06:00 по местному времени (03:00 по Киеву). В результате обрушились перекрытия с третьего по десятый этаж над аркой между двумя подъездами. Пострадали 48 квартир, в которых жили 110 человек

В результате погибли четыре человека, еще четыре пострадали, 38 человек числятся пропавшими без вести. Официальная причина – взрыв бытового газа.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияМагнитогорск
Тег
Новости России
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Слепцов Егор
Слепцов Егор
И с чего шумеры ее вхохлушку записали? Она родиласьв СССР, при том у нее Русская фамилия, а не дебильные ...енко да ...чук, и гек.
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