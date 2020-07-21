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В России затопило целый город: вода уничтожила дороги и мосты. Фото и видео

Алексей Титофф
Новости России
1,1 т.
В России затопило целый город: вода уничтожила дороги и мосты. Фото и видео

Потоп в городе Нижние Серги. 66.ru

В городе Нижние Серги (Россия) из-за обильных дождей вышли из берегов реки Серебрянка и Сторожевая. В результате чего населенный пункт на девять тысяч человек оказался затопленным.

Как сообщает пресс-служба местного МЧС, быстрая вода сносила по улицам авто, деревья и гаражи. Стихия даже разрушила три пешеходных и один автомобильный мост.

Предварительно было установлено, что водой затопило 231 жилой частный дом, где проживают более 550 человек. Однако позже сообщалось, что затопило меньше домов.

Потоп в городе Нижние Серги, РФ

Потоп в городе Нижние Серги, РФ

"По уточненной информации подтоплены 63 жилых дома, в которых проживает 189 человек, 4 административных здания. Потоком паводковых вод повреждены опоры линий электропередач, разрушены 3 пешеходных моста и 1 автомобильный мост, а также разрушены три дома", – говорится в сообщении управления МЧС по Свердловской области РФ.

Водой снесло мост

Водой снесло мост

Из-за потопа город оказался без электричества, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

По предварительным данным, пострадавших или погибших нет. Для жителей пострадавших домов организованы пункты временного размещения в местном санатории и двух детских садах.

Разрушенные водой улицы

Разрушенные водой улицы

Перевернутая фура

Перевернутая фура

Разрушенный водой дом

Разрушенный водой дом

Поврежденный пешеходный мост

Поврежденный пешеходный мост

Потоп

Потоп

Вода затопила город Нижние Серги

Вода затопила город Нижние Серги

Как сообщал OBOZREVATEL, на Запорожье и Харьков обрушился сильный ливень, в результате чего многие улицы городов оказались затопленными.

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