Главная Новости
17 октября • обновлено в 10:29
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

В России задумали признать украинцев "русскими" по закону: о чем речь

560 Читать материал на украинском

В четверг, 17 октября в России рассмотрят проект закона, который упростит украинцам и белорусам получение гражданства РФ.

Так, предусмотрено признать уроженцев Украины и Беларуси носителями русского языка без прохождения собеседования при обращении за получением гражданства, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"В соответствии с ч. 1 ст. 331 федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" иностранные граждане или лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка, то есть лицами, владеющими русским языком и повседневно использующими его в семейно-бытовой и культурной сферах, в случае, если данные лица либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ", – сказано в сообщении.

Новости
В "Л/ДНР" решили наказывать за отсутствие паспорта России: чем грозит

Отмечается, что новый закон отменяет прохождения собеседования для граждан Беларуси и Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче личного заявления.

Паспорт России

Паспорт России

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

  • В СНБО Украины рассказали, что запланировали в ответ секретные меры, подробности которых защищены государственной тайной.

  • Зеленский осудил решение Путина по паспортам. В то же время он поручил разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев "из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической Родины".

  • Также на захваченной части Донбасса оккупационная власть заставляет так называемых военных получать паспорта РФ.

  • Для того, чтобы обеспечить "Л/ДНР" российскими паспортами, понадобится не менее 27 лет из-за низкой скорости их выдачи.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
Новости России российские паспорта получил российское гражданство Гражданство
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
0
Смешно
1
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Обоз не видит разницы между русским и носителем русского языка.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel