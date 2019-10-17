В России задумали признать украинцев "русскими" по закону: о чем речь

В четверг, 17 октября в России рассмотрят проект закона, который упростит украинцам и белорусам получение гражданства РФ.

Так, предусмотрено признать уроженцев Украины и Беларуси носителями русского языка без прохождения собеседования при обращении за получением гражданства, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"В соответствии с ч. 1 ст. 331 федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" иностранные граждане или лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка, то есть лицами, владеющими русским языком и повседневно использующими его в семейно-бытовой и культурной сферах, в случае, если данные лица либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ", – сказано в сообщении.

Отмечается, что новый закон отменяет прохождения собеседования для граждан Беларуси и Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче личного заявления.

Паспорт России

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

В СНБО Украины рассказали, что запланировали в ответ секретные меры, подробности которых защищены государственной тайной.

Зеленский осудил решение Путина по паспортам. В то же время он поручил разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев "из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической Родины".

Также на захваченной части Донбасса оккупационная власть заставляет так называемых военных получать паспорта РФ.

Для того, чтобы обеспечить "Л/ДНР" российскими паспортами, понадобится не менее 27 лет из-за низкой скорости их выдачи.

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