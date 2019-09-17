В российском Санкт-Петербурге водителю автомобиля во время конфликта откусили ухо.

Кадры инцидента были опубликованы в сети. Проезжую часть перегородили BMW Х7 и BMW Х6.

"Из Х6 выбежали трое мужчин с признаками сильного алкогольного опьянения и начали бить водителя другого BMW. В результате потасовки водителю BMW надкусили ухо и сильно повредили бровь", – сообщил очевидец.

После этого мужчины начали бросаться на другие автомобили. По данным "Фонтанки", конфликт начался из-за неудачного перестроения. Тогда Х7 задел Х6.

В России водителю во время драки на дороге откусили ухо

В России водителю во время драки на дороге откусили ухо

В России водителю во время драки на дороге откусили ухо

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ярославской области России в субботу, 14 сентября, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие автобуса с грузовиком.

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