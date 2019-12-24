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24 декабря • обновлено в 07:16
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В России во время испытаний разбился истребитель

3.4т
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В Хабаровском крае России во время испытательного полета разбился истребитель Т-50 (Су-57).

Как передает Telegram-канал "112", все произошло в 111 км от аэродрома Дземги, под Комсомольском-на-Амур. Летчик успел катапультироваться, его эвакуировали на вертолете Ми-8.

Известно, что машина не военная, принадлежит заводу-изготовителю.

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Истребитель Су-57

Истребитель Су-57

Иллюстрация

Telegram-канал Baza уточняет, что военные уже отстранили сотрудников МЧС от поисково-спасательных работ. На запросы МЧС представители КнААЗ им. Ю.А. Гагарина лишь подтвердили, что это был действительно их самолет.

По информации СМИ, среди основных версий крушения Т-50 – неисправность и ошибка пилотирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Краснодарском крае России 11 декабря после вылета из города Кореновск разбился военный вертолет Ми-8.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Россия
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Комментарии
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12
Смешно
12
Интересно
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Он был тяжелее воздуха...хехе
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1
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Юг Руси
Юг Руси
Джонсон Саймон Ф., зато укро литаки бороздят просторы вселенной ))))))))))
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Юг Руси
Юг Руси
Интересно, а почему нельзя комментировать вот эту муйню - "Еще одна "небесная сoтня": появились фото всех пoгибших за 2019 год на вoйне за независимость" - https://www.obozrevatel.com/crime/esche-odna-nebesnaya-sotnya-poyavilis-foto-vseh-pogibshih-za-2019-god-na-vojne-za-nezavisimost.htm
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2
Юг Руси
Юг Руси
Джонсон Саймон Ф., сосал бы я, да очередь твоя! ))))
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0
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Юг Руси, йух соси.
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