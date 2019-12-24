В России во время испытаний разбился истребитель

В Хабаровском крае России во время испытательного полета разбился истребитель Т-50 (Су-57).
Как передает Telegram-канал "112", все произошло в 111 км от аэродрома Дземги, под Комсомольском-на-Амур. Летчик успел катапультироваться, его эвакуировали на вертолете Ми-8.
Известно, что машина не военная, принадлежит заводу-изготовителю.
Истребитель Су-57
Иллюстрация
Telegram-канал Baza уточняет, что военные уже отстранили сотрудников МЧС от поисково-спасательных работ. На запросы МЧС представители КнААЗ им. Ю.А. Гагарина лишь подтвердили, что это был действительно их самолет.
По информации СМИ, среди основных версий крушения Т-50 – неисправность и ошибка пилотирования.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Краснодарском крае России 11 декабря после вылета из города Кореновск разбился военный вертолет Ми-8.
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