В России во время испытаний разбился истребитель

В Хабаровском крае России во время испытательного полета разбился истребитель Т-50 (Су-57).

Как передает Telegram-канал "112", все произошло в 111 км от аэродрома Дземги, под Комсомольском-на-Амур. Летчик успел катапультироваться, его эвакуировали на вертолете Ми-8.

Известно, что машина не военная, принадлежит заводу-изготовителю.

Истребитель Су-57 Иллюстрация

Telegram-канал Baza уточняет, что военные уже отстранили сотрудников МЧС от поисково-спасательных работ. На запросы МЧС представители КнААЗ им. Ю.А. Гагарина лишь подтвердили, что это был действительно их самолет.

По информации СМИ, среди основных версий крушения Т-50 – неисправность и ошибка пилотирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Краснодарском крае России 11 декабря после вылета из города Кореновск разбился военный вертолет Ми-8.

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