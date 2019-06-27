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В России в аэропорту загорелся самолет с пассажирами: двое погибших, около 20 пострадавших

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В России в аэропорту города Нижнеангарск на севере Бурятии совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24.

Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-секретаря главы республики Алексея Фишева. Уточняется, что самолет пробил ограждение и врезался в здание очистных сооружений. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

При аварийной посадке пассажирского самолета авиакомпании "Ангара" погибли два члена экипажа, 43 человека спасены. Около 20 человек получили ранения, их госпитализировали в срочном порядке.

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В России в аэропорту загорелся самолет с пассажирами: двое погибших, около 20 пострадавших

Скриншот с видео

По предварительным данным, самолету пришлось экстренно идти на посадку из-за отказа одного из двигателей.

Имя погибшего командира воздушного судна – Владимир Коломин, второй жертвой авиакатастрофы стал бортмеханик Олег Барданов.

В России в аэропорту загорелся самолет с пассажирами: двое погибших, около 20 пострадавших

Скриншот с видео

В России в аэропорту загорелся самолет с пассажирами: двое погибших, около 20 пострадавших

Скриншот с видео

В России в аэропорту загорелся самолет с пассажирами: двое погибших, около 20 пострадавших

Пресс-служба местного управления МЧС

В России в аэропорту загорелся самолет с пассажирами: двое погибших, около 20 пострадавших

Пресс-служба местного управления МЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 мая текущего года в аэропорту "Шереметьево" пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (Москва-Мурманск) российской компании "Аэрофлот" совершил экстренную посадку и загорелся. В результате ЧП погиб 41 человек.

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Россия
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
У скотов опять праздник?)
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