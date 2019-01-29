В России учительница объявила ''день каннибала'' и отдала на растерзание первоклассника

В подмосковном городе Химки учительница физкультуры оскорбила одного из учеников первого класса во время урока и разрешила другим детям его побить.

Как передает "РИА Новости" со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка в Московской области Ксению Мишонову, преподавательницу рассердило то, что мальчик долго завязывал шнурки кроссовка, который слетел с ноги.

По информации портала "Подмосковье сегодня", речь идет о школе №22. Как рассказал отец пострадавшего, на уроке физкультуры ученик упал, после чего учительница Ольга Башкирова сказала детям: "Сегодня у нас день каннибала. Кто хочет человеческого мяса? Можете отпилить ему ногу!"

"Все дети накинулись на Ваню и начали бить. После этого до его головы невозможно было дотронуться, все болело", — рассказал мужчина. Родители отвезли сына в травмпункт, откуда ребенка с сотрясением мозга отправили в Москву, в Детскую городскую клиническую больницу им. З. А. Башляевой.

Отец добавил, что педагог попыталась объяснить произошедшее шуткой, но они намерены получить результаты судмедэкспертизы, чтобы добиться наказания.

Директриса школы пояснила, что преподавательница "много лет работала со старшими классами, а с первыми классами работает первый год". После визита в школу правозащитников и главы Химок Дмитрия Волошина учительница написала заявление об уходе.

"Малыш держится молодцом. В ближайшее время с ним начнет работать психолог. Мы готовы оказывать семье всестороннюю поддержку и сделать все для того, чтобы снивелировать все негативные последствия случившегося", — отметила Мишонова.

Потерпевший ребенок mosregtoday.ru

Потерпевший ребенок mosregtoday.ru

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