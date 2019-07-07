В России туристы погибли из-за безумной выходки: фото и видео кровавого ДТП

В Свердловской области в России пьяный водитель бензовоза не справился с управлением и вылетел на обочину, в результате чего погибло трое человек, еще 7 находится в больнице.

Как пишет Telegram-канал Life shot, в крови водителя было обнаружено 0,71 промилле алкоголя.

Сообщается, что водитель подобрал на трасе Карпинск — Кытлым путешественников, часть из которых проигнорировали все меры безопасности и уселись на прямоугольный короб с 500 литрами горючего, ещё пара залезла в кабину.

Будучи пьяным водитель решил разогнаться и не справившись с управлением вылетел на обочину. От удара цистерна с бензином загорелась, а затем взорвалась. Сам водитель не пострадал, его уже задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Броварском проспекте автобус с пассажирами из Беларуси столкнулся с тремя легковыми авто. По предварительной информации, пострадал один из водителей.

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