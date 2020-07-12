В России сын экс-министра насмерть сбил человека: фото 18+

В Подмосковье сын бывшего министра спорта Бориса Иванюженкова Артем сбил насмерть велосипедиста. Потерпевший скончался до приезда скорой.

Как сообщает Telegram-канал 112, Иванюженков был за рулем BMW X6, который оформлен на его мать Наталью. По предварительной информации, правила дорожного движения он не нарушал, алкоголя в его крови не обнаружено.

Отмечается также, что четыре года назад старший сын Бориса, Антон, на BMW сбил двоих пешеходов. Оба были госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.

В России сын экс-министра насмерть сбил человека (Telegram 112)

В России сын экс-министра насмерть сбил человека (Telegram 112)

Как сообщал OBOZREVATEL, завершено расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы 8 июня. Родственники погибшего Сергея Захарова, начали знакомство с материалами дела.