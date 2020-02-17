В России судья назвал СССР незаконным государством: появилась первая реакция КС

В пресс-службе Конституционного суда России, судья которого назвал СССР незаконным государством, заявили, что это его личная позиция.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Напомним, что такое решение Константин Арановский принял, рассматривая дело о возмещении жилья россиянам, которое отобрали в ходе советских репрессий.

crimea.vgorode.ua

"Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает ее считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии", – сказал он.

Российский историк и оппозиционный политик Андрей Зубов в блоге OBOZREVATEL в этом контексте заявил, что "Советский Союз и советская РСФСР – это незаконные образования, которые были созданы группой преступников способом захвата власти на территории России". По его словам, мнение судьи "прямо перпендикулярно" настроениям, господствующим в Кремле.

В Кремле в свою очередь слова судьи раскритиковали. Так, один из парламентариев Госдумы РФ назвал его заявление "странным" и удивился тому, что подобные слова мог высказать человек, который занимает серьезную должность и является юристом. Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позицию судьи "особым мнением".

Как сообщал OBOZREVATEL, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев заявил, что в развале Союза виновны организаторы августовского путча 1991 года.

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