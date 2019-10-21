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21 октября • обновлено в 18:45
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Злой одессит
Злой одессит
Украинский блогер Все статьи автора

В России стремительно сокращаются доходы от экспорта нефти и газа

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Российский бюджет, сшитый за счет доходов с экспорта нефти и газа, продолжает расходиться по швам, из-за небывалого падения доходности сырьевой составляющей российского экспорта.

Так, подводя итоги III-го квартала, российские эксперты снова столкнулись с уже становящимся трендом падением доходности от продажи нефти и газа. В частности, полученный за III-й квартал показатель в $55,7 млрд на $2,9 млрд меньше результата за II-й квартал. В свою очередь, накопленное падение доходов с начала года уже составило $7,5 млрд.

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В свою очередь, по сравнению с предыдущим годом за аналогичный период разница доходности уже составляет $11,8 млрд или 18%. При сохранении такой тенденции к концу года падение доходности от экспорта нефти и газа превысит 20%.

На сегодняшний день, российский экспорт нефтепродуктов уже сократился на 25%, недонеся в казну $5,2 млрд, а падение цен на нефть добавило убытков на $3 млрд.

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Но, это, как говорится, только начало. Ведь в перспективе, сжатие рынка для России будет происходить не только за счет падения цен на нефть и роста конкуренции, например со стороны США. Её уход с традиционного плацдарма будет вызван и невозможностью поддержания стабильной добычи и экспорта, ввиду истощения месторождений.

А потому, эпоха кормящих россиюшку нефти-матушки и газа-батюшки уходит всё дальше в небытие. И не за горами тот переломный год, когда Россия сама же начнет импортировать нефть и газ.

Переиграли!

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Злой одессит Злой одессит
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Источник
Источник: ЖЖ Злого одессита
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
На войну и нацлдера хватит, а "рассияне" - потерпят.
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hunt andres
hunt andres
Тварь пиз...больная)
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