Российский бюджет, сшитый за счет доходов с экспорта нефти и газа, продолжает расходиться по швам, из-за небывалого падения доходности сырьевой составляющей российского экспорта.

Так, подводя итоги III-го квартала, российские эксперты снова столкнулись с уже становящимся трендом падением доходности от продажи нефти и газа. В частности, полученный за III-й квартал показатель в $55,7 млрд на $2,9 млрд меньше результата за II-й квартал. В свою очередь, накопленное падение доходов с начала года уже составило $7,5 млрд.

В свою очередь, по сравнению с предыдущим годом за аналогичный период разница доходности уже составляет $11,8 млрд или 18%. При сохранении такой тенденции к концу года падение доходности от экспорта нефти и газа превысит 20%.

На сегодняшний день, российский экспорт нефтепродуктов уже сократился на 25%, недонеся в казну $5,2 млрд, а падение цен на нефть добавило убытков на $3 млрд.

Но, это, как говорится, только начало. Ведь в перспективе, сжатие рынка для России будет происходить не только за счет падения цен на нефть и роста конкуренции, например со стороны США. Её уход с традиционного плацдарма будет вызван и невозможностью поддержания стабильной добычи и экспорта, ввиду истощения месторождений.

А потому, эпоха кормящих россиюшку нефти-матушки и газа-батюшки уходит всё дальше в небытие. И не за горами тот переломный год, когда Россия сама же начнет импортировать нефть и газ.

Переиграли!

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