Российский миллиардер Дмитрий Босов найден мертвым с огнестрельным ранением головы. Предварительно, он покончил с собой.

Об этом в среду, 6 мая, сообщило издание РБК, ссылаясь на двух знакомых бизнесмена. "Это правда, Босова нет в живых", – сказал один из собеседников.

Позже смерть бизнесмена подтвердили в СК. Выяснилось, что тело мужчины в ночь на 6 мая обнаружили родственники на территории домовладения в подмосковном поселке Усово. Рядом с трупом лежал пистолет "Glock 19 gen 4".

Дмитрий Босов НГС

Известно, что Дмитрий Босов является владельцем компаний "Сибантрацит" и "Востокугль".

"Сибантрацит" – генеральный спонсор "Ночной хоккейной лиги", один из крупнейших производителей коксующегося угля с активами в Новосибирской, Кемеровской и Амурской областях РФ. Компании Босова принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay.

Босов занимал 86 строчку рейтинге богатейших бизнесменов Forbes (состояние оценили в $1,1 млрд).

Кроме того, по данным этого издания, предприниматель был инвестором рынка каннабиса. Один из его работников в США в конце апреля якобы обвинил Босова в нарушении трудового законодательства.

СМИ также называли россиянина деловым партнером бывшего министра открытого правительства РФ Михаила Абызова, арестованного по обвинению в хищении средств.

Они были знакомы как минимум с 1998 года, что подтверждал и сам Босов. У них, по словам бизнесмена, "сложились хорошие личные отношения", они "вместе ужинали, пили водку, сравнивая студенческие годы в Бауманке и на мехмате".

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