В России случилось новое ЧП с самолетом из-за птиц

В России рейс авиакомпании "Победа" задержали в аэропорту Минеральных Вод из-за попадания птицы в один из двигателей самолета.
Об этом сообщает "Интерфакс". Сначала появились данные о том, что специалисты осматривают воздушное судно на предмет повреждений. Затем информация подтвердилась.
Самолет сел в штатном режиме. Птицу обнаружил в фюзеляже техник уже после высадки пассажиров.
Отмечается, что парк "Победы" состоит из среднемагистральных самолетов Boeing-737-800.
Самолет задержали из-за птиц
Турпром
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 августа пассажирский самолет А-321 рейса Москва – Симферополь авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил жесткую аварийную посадку в поле рядом с аэропортом Жуковский (Подмосковье).
Причиной стало столкновение лайнера со стаей чаек. Момент аварии был снят на видео.
Российские СМИ выяснили, что чайки могли прилететь туда с печально известных свалок (полигонов) в Раменском районе.
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