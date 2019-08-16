В России случилось новое ЧП с самолетом из-за птиц

В России рейс авиакомпании "Победа" задержали в аэропорту Минеральных Вод из-за попадания птицы в один из двигателей самолета.

Об этом сообщает "Интерфакс". Сначала появились данные о том, что специалисты осматривают воздушное судно на предмет повреждений. Затем информация подтвердилась.

Самолет сел в штатном режиме. Птицу обнаружил в фюзеляже техник уже после высадки пассажиров.

Отмечается, что парк "Победы" состоит из среднемагистральных самолетов Boeing-737-800.

Самолет задержали из-за птиц Турпром

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 августа пассажирский самолет А-321 рейса Москва – Симферополь авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил жесткую аварийную посадку в поле рядом с аэропортом Жуковский (Подмосковье).

Причиной стало столкновение лайнера со стаей чаек. Момент аварии был снят на видео.

Российские СМИ выяснили, что чайки могли прилететь туда с печально известных свалок (полигонов) в Раменском районе.

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