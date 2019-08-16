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В России случилось новое ЧП с самолетом из-за птиц

2.6т Читать материал на украинском

В России рейс авиакомпании "Победа" задержали в аэропорту Минеральных Вод из-за попадания птицы в один из двигателей самолета.

Об этом сообщает "Интерфакс". Сначала появились данные о том, что специалисты осматривают воздушное судно на предмет повреждений. Затем информация подтвердилась.

Самолет сел в штатном режиме. Птицу обнаружил в фюзеляже техник уже после высадки пассажиров.

Отмечается, что парк "Победы" состоит из среднемагистральных самолетов Boeing-737-800.

Самолет задержали из-за птиц

Самолет задержали из-за птиц

Турпром

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Тег
Новости России
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Птичку жалко!(с) Животное Кацaп - не жалко!
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Макарский Александр
Макарский Александр
Слава Богу на Украине такие происшествия не возможны,по причине отсутствия гражданской авиации. Да и военной,тоже
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Сидушов Николай, куда ты кого сдаешь, петух гамбургский? Сиди дальше в диван перди. По-русски правильно НА Украине. На своем говорите как хотите, а нам не указывайте
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Smekalov Ser.gey, Смopкалoв - только кaцaпская твapь постоянно мамaшу вспоминает! Сoпляк, ты инфaнтильнoе ничтoжeство, мамeнькин сынoк. Меpзoсть рaсейская!
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