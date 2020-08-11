В России сильным ливнем смыло многоквартирный дом

В России в результате сильного ливня смыло дом.

В России в селе Кутопьюган Ямало-Ненецкого автономного округа многоквартирный дом смыло дождем. В здании на момент происшествия проживали семь человек.

Об этом сообщили на сайте администрации Надымского района. В результате происшествия никто не пострадал.

“После грозы и сильного ливня подмыло сваи дома №7 по улице 70 лет Октября. Сваи обломились, и дом съехал с них примерно на полметра, стены и пол дали трещины”, - сказано в сообщении.

На данный момент местные власти решают вопрос о временном расселении жителей пострадавшего дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Норвегии на мысе Кракнесет из-за сейсмической активности произошел оползень. Вследствие чего восемь домов смыло в море.