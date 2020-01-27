В России школьников намертво засыпало снегом: фото

В Гайском городском округе Оренбургской области (Россия) двоих 13-летних учеников местной школы насмерть засыпало снегом во время прогулки.

Несчастный случай произошел 26 января. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Установлено, что в тот день около 15:00 по местному времени мальчики отпросились у взрослых пойти погулять на улице. Примерно через три часа после этого родители начали их искать и обнаружили детей в снежном сугробе.

В России 13-летних школьников насмерть засыпало снегом

Так, вечером родственники самостоятельно обнаружили следы, которые вели от дороги к отвалам. Там и были найдены тела двоих мальчиков, причем засыпанные осыпью искусственного отвала породы со снегом.

В России 13-летних школьников насмерть засыпало снегом oren.sledcom.ru

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. По факту трагедии проводится проверка и назначены судебно-медицинские экспертизы. Отмечается, что на телах школьников не было обнаружено видимых признаков насильственной смерти.

В России 13-летних школьников насмерть засыпало снегом oren.sledcom.ru

При этом в рамках расследования также будет дана оценка действиям или же бездействию родителей умерших мальчиков.

В России 13-летних школьников насмерть засыпало снегом oren.sledcom.ru

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