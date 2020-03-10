В Москве 16-летний школьник умер, выпив 4 банки энергетика за день. ЧП случилось 9 марта, у мальчика отказало сердце.

По информации "МК", он рос в многодетной семье, воспитывала школьника мать. По ее словам, вернувшись домой, она застала старшего сына без сознания, однако привести в чувство его женщине не удалось.

Предварительно, сердце школьника не выдержало нагрузки от энергетических напитков. Также одной из версий является употребление наркотиков, которые мать находила у сына. Мальчик часто пропускал школу и числился в 8 классе.

В России школьник перепил энергетиков и умер informburo.kz

Как сообщал OBOZREVATEL, энергетические напитки, т.н. "энергетики", без существенного вреда для здоровья можно употреблять не чаще одного раза в год, в исключительных случаях.

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