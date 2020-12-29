В России сгорело здание, где выпускали портреты Путина. Фото и видео

В Иркутске (Россия) в крупном пожаре 28 декабря сгорело административное здание, где располагались несколько компаний, в том числе по выпуску портретов президента Владимира Путина.

Огонь в двухэтажном помещении на улице Воронежской, 3а/1, раскинулся на площади 2 тыс. кв. метров. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на региональное управление министерства чрезвычайных ситуаций РФ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в пожаре "значительно повредился" объект, в котором были автосервис, гараж, пошивочная мастерская, а также вплотную пристроенный склад.

"Пожарно-спасательным подразделениям МЧС удалось отстоять тепловой узел, обеспечивающий теплоснабжением 32 объекта, в том числе три социально-значимых, а также расположенный неподалеку жилой дом. Пострадавших нет", – сообщили спасатели.

Они подчеркнули, что плотная застройка поспособствовала распространению огня. Общая площадь пожара составила 2 тыс. кв. метров. Жителей соседнего дома пришлось эвакуировать.

СМИ добавили, что в сгоревшем здании находились монтажная компания "ЭкспрессЛайн", фирма "Комфортная среда", которая выпускала подъемники и пандусы, а также "Флаги-Иркутск", которая специализируется на выпуске символики разных стран и портретах российского лидера Владимира Путина, премьер-министра, главы Федеральной службы безопасности РФ, федеральных министров и губернатора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 15 декабря в селе Ишбулдино в российской Башкирии сгорел частный дом престарелых. В пожаре погибли 11 пожилых людей, а четыре человека из персонала удалось спасти.