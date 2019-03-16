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В России рухнул метеорит: момент попал на видео

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Недалеко от поселка Тура в Красноярском крае России видеорегистратор заснял падение летающего объекта - метеорита.

Видео опубликовали в YouTube. На кадрах видно, как яркий объект летит к земле, оставляя за собой огненный хвост (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

Ведущий научный сотрудник института физики им. Киренского Сергей Карпов подтвердил "Енисей TV", что данный объект на 95% является метеоритом, правда небольшим, примерно 10 см в диаметре.

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В России рухнул метеорит: момент попал на видео

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России на Дальнем Востоке упал гигантский метеорит. Это случилось в отдаленной и безлюдной местности Верхнебуреинского района Хабаровского края.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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