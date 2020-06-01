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1 июня • обновлено в 18:55
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В России река "смыла" железнодорожный мост. Фото и видео

2.1т
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В Мурманской области России обрушился железнодорожный мост через реку Кола.

Как сообщает пресс-служба МЧС региона, обрушение произошло в 14:30 по местному времени. Из-за наводнения одна из опор не выдержала нагрузки, из-за чего несколько секций конструкции обрушились в воду. В результате инцидента никто не пострадал, но в Кольском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Однако теперь железнодорожное сообщение региона с остальной частью России остановлено – это была единственная ветка, связывающая их.

В России река "смыла" железнодорожный мост

В России река "смыла" железнодорожный мост

РЕН ТВ

В России река "смыла" железнодорожный мост

В России река "смыла" железнодорожный мост

МЧС Мурманской области

Как сообщал OBOZREVATEL, по Свердловской области России пронесся мощный ураган, в результате которого погибли три человека и четверо пострадали.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Место
Россия Мурманск
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