В России река "смыла" железнодорожный мост. Фото и видео

В Мурманской области России обрушился железнодорожный мост через реку Кола.

Как сообщает пресс-служба МЧС региона, обрушение произошло в 14:30 по местному времени. Из-за наводнения одна из опор не выдержала нагрузки, из-за чего несколько секций конструкции обрушились в воду. В результате инцидента никто не пострадал, но в Кольском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Однако теперь железнодорожное сообщение региона с остальной частью России остановлено – это была единственная ветка, связывающая их.

В России река "смыла" железнодорожный мост РЕН ТВ

В России река "смыла" железнодорожный мост МЧС Мурманской области

В Мурманской области обрушился железнодорожный мост через реку Кола, которая вышла из берегов. Последствия обрушения сняли с высоты птичьего полета. Сейчас в Кольском районе введен режим чрезвычайной ситуации. pic.twitter.com/VY2DikBJgI — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) June 1, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, по Свердловской области России пронесся мощный ураган, в результате которого погибли три человека и четверо пострадали.

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