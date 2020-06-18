В России разблокировали Telegram

В России сняли требования по ограничению доступа к популярному мессенджеру Telegram.

Решение принял Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой РФ. Об этом со ссылкой на заявление регулятора пишут РИА Новости.

"Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в июле 2017 года Роскомнадзор внес Telegram Messenger LLP в реестр организаторов распространения информации.

Однако уже с апреля 2018 года служба начала блокировать этот мессенджер в России. Причиной стал отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений. Речь идет о так называемых ключах дешифрования. Правда, даже несмотря на это, у многих пользователей Telegram продолжал работать.

Роскомнадзор снял ограничения с Telegram в РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, в работе мессенджера Telegram вечером 6 июня произошел сбой по всему миру. Мессенджер "упал" около 23:00-23:05, но восстановил работу чуть больше, чем спустя полчаса.