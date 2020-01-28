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28 января • обновлено в 10:59
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В России рассекретили имена семи супер-шпионов: что они делали

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Служба внешней разведки России рассекретила имена семи разведчиков-нелегалов, которые "внесли большой вклад в безопасность страны".

Фамилии назвал директор СВР Сергей Нарышкин во время пресс-конференции, сообщает "РИА Новости". По его словам, это люди из "особого резерва".

"Это Герой России Юрий Анатольевич Шевченко, Герой Советского Союза Евгений Иванович Ким, Герой Советского Союза Михаил Анатольевич Васенков, Герой России Виталий Вячеславович Нетыкса и его супруга Тамара Ивановна Нетыкса, Владимир Иосифович Лохов и Виталий Алексеевич Нуйкин", – подчеркнул он.

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В России рассекретили имена семи супер-шпионов

В России рассекретили имена семи супер-шпионов

ФАН

Эти люди работали в иностранном государстве под видом гражданина этого государства или какой-либо третьей страны. Именно поэтому их называют "нелегелами".

Некоторые их них ушли из жизни, некоторые до сих пор живы, говорят в российской разведке. Подробности биографии разведчиков обещают опубликовать позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях в России задержали подданного Японии, который якобы пытался получить секретные материалы о российском военном потенциале.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Россия
Тег
Новости России
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
В Миротворец уже внесли?
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2
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Самое интересное что руцкий из них только один лохов))
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фил филька
фил филька
который иосифович? ну-ну)) а всяких васенковых не увидел типа) ты такой же односторонний как обос)
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