В России против украинского журналиста завели уголовное дело из-за Сенцова

В России открыли уголовное дело против крымскотатарского журналиста Айдера Муждабаева, обвинив его в терроризме.

Об этом сам журналист сообщил в Twitter, опубликовав соответствующие документы.

Муждабаев отметил, что обвинение Следственного комитета основаны на посте в Facebook в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова в 2018 году.

Айдер Муждабаев

В своей публикации в соцсети, он призывал отреагировать на незаконный приговор Сенцову, включая призывы "хватать русских агентов и приставлять дула автоматов к их вискам", требуя от России немедленно освободить режиссера.

"Принимаю поздравления! Теперь я, как и многие другие крымчан и украинцев, официальный террорист РФ. Спасибо россиянам за такую награду, ценю, горжусь", – отметил в сети журналист.

Twitter Айдер Муждабаев

Twitter Айдер Муждабаев

Добавим, что Муждабаева в России обвиняют по статье 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

Twitter Айдер Муждабаев

Twitter Айдер Муждабаев

Twitter Айдер Муждабаев

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов назвал угрозу для режима президента РФ Владимира Путина в оккупированном Крыму.

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