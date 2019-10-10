В России произошло второе за день ЧП с самолетом

В России самолет Bombardier с пассажирами на борту в четверг, 10 октября, попал в ЧП. Он внезапно вернулся в аэропорт "Шереметьево" для экстренной посадки.

У судна возникли проблемы с шасси. Об этом сообщили на странице "РИА Новости" в Telegram со ссылкой на экстренные службы.

На борту самолета было 36 человек. Он направлялся в Череповец (Россия).

В России произошло новое ЧП с самолетом

Примечательно, что в тот же день в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12. Причиной также могло стать повреждения шасси.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В России самолет МС-21 совершил посадку в аэропорту "Жуковский" (под Москвой). Предварительная причина аварийной ситуации – отказ электроники.

В РФ через смерть ребенка на борту совершил экстренную посадку самолет, который следовал из Москвы в Грозный.

Позже самолет-амфибия Л-4 утром 8 октября совершил жесткую посадку сразу при взлете в Магаданской области (Россия).

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