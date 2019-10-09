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9 октября • обновлено в 18:49
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В России произошло новое смертельное ЧП в самолете

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В России пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва) скончался во время полета.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные источника в экстренных службах региона. Отмечается, что Boeing 737-800, на борту которого находилось 142 пассажира, совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска, после того как одному из пассажиров стало плохо.

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Boeing 737-800

Boeing 737-800

"Билетик Аэро"

"Смерть наступила во время полета. Тело передали правоохранительным органам", - сказала представитель Минздрава РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России совершил экстренную посадку самолет, который направлялся из Москвы в Грозный из-за смерти ребенка на борту.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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