В России произошло новое смертельное ЧП в самолете

В России пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва) скончался во время полета.
Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные источника в экстренных службах региона. Отмечается, что Boeing 737-800, на борту которого находилось 142 пассажира, совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска, после того как одному из пассажиров стало плохо.
Boeing 737-800
"Билетик Аэро"
"Смерть наступила во время полета. Тело передали правоохранительным органам", - сказала представитель Минздрава РФ.
Как сообщал OBOZREVATEL, в России совершил экстренную посадку самолет, который направлялся из Москвы в Грозный из-за смерти ребенка на борту.
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