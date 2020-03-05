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5 марта • обновлено в 10:26
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В России произошло ЧП с тремя самолетами, они пошли на экстренную посадку

1.1т
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В России за утро 5 марта сразу три самолета отправились на экстренные посадки после анонимных угроз.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Комсомольской правды". Сообщается, что речь идет о самолетах рейсов Москва – Омск, Санкт-Петербург – Симферополь и Москва – Сыктывкар.

Рейс Москва – Омск из Шереметьево получил сигнал о минировании. Борт продолжил путь до места назначения и планирует посадку в омском аэропорту. Вместе с тем, стало известно, что вылетевший из Санкт-Петербурга в Симферополь самолет готовится к экстренной посадке в аэропорту Ростова-на-Дону "Платов". Причина такая же – анонимный сигнал о минировании борта.

В России произошло сразу два ЧП с самолетами

В России произошло сразу два ЧП с самолетами

Также сообщение о бомбе на борту получил самолет рейса Москва – Сыктывкар.

Напомним, в России утром 3 декабря, экстренную посадку совершили сразу три самолета. Речь идет о рейсах Владивосток – Москва, Новосибирск – Москва и Москва – Цюрих.

Как сообщал OBOZREVATEL, в провинции Газни на востоке Афганистана 27 января разбился американский военный самолет. Все члены его экипажа – до пяти человек – погибли.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Место
Россия
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
спасибо, кклы... мы не останемся в долгу...
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