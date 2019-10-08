В России произошло ЧП с самолетом-амфибией: все подробности

В России самолет-амфибия Л-4 утром 8 октября совершил жесткую посадку при взлете в Магаданской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах. "Факт подтверждаю. Действительно, была совершена жесткая посадка при взлете. В самолете находился только пилот, он не пострадал", – сказано в заявлении.

Самолет-амфибия Л-4 Иллюстративное фото

ЧП случилось при взлете с посадочной площадки "Магадан-13". В результате падения самолет получил повреждение.

"Следствие рассматривает три версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности самолета, ошибка пилотирования", – рассказал источник.

Самолет-амфибия Л-4 – двухмоторное легкое многоцелевое воздушное судно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России совершил экстренную посадку самолет, который направлялся из Москвы в Грозный из-за смерти ребенка на борту.

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