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8 октября • обновлено в 11:27
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В России произошло ЧП с самолетом-амфибией: все подробности

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В России самолет-амфибия Л-4 утром 8 октября совершил жесткую посадку при взлете в Магаданской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах. "Факт подтверждаю. Действительно, была совершена жесткая посадка при взлете. В самолете находился только пилот, он не пострадал", – сказано в заявлении.

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Самолет-амфибия Л-4

Самолет-амфибия Л-4

Иллюстративное фото

ЧП случилось при взлете с посадочной площадки "Магадан-13". В результате падения самолет получил повреждение.

"Следствие рассматривает три версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности самолета, ошибка пилотирования", – рассказал источник.

Самолет-амфибия Л-4 – двухмоторное легкое многоцелевое воздушное судно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России совершил экстренную посадку самолет, который направлялся из Москвы в Грозный из-за смерти ребенка на борту.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Махно Володимир
Махно Володимир
снова лаптерылым не везет! ну не может летать тот, кто доложен всю жизнь ползать и в позе ра-ком стоять!
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Ну все, сейчас на Украине что нибудь случится.Так обычно бывает.: только позлорадствуют по поводу катастрофы в России, то же самое случится и у них.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
И насколько она была жесткой?)))крылья отлетели????летчик получил синяк???
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