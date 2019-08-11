В России произошла утечка опасного вещества: дорогу перекрыли

В Татарстане (Россия) в субботу, 11 августа, из-за поломки холодильного оборудования на участке трассы М-7 "Волга" произошла утечка опасного вещества из автоцистерны.
Об этом со ссылкой на региональное управление МЧС сообщают "РИА Новости" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Инцидент случился примерно в 11 утра около деревни Званка Пестречинского района. У автоцистерны Volvo, перевозящей груз из Бельгии в башкирский город Стерлитамак, произошла поломка холодильной установки, из-за чего началась утечка тригонокса.
Утечка тригонокса в России
Соцсети
Утечка тригонокса в России
Соцсети
Автомобиль отогнали на безопасное расстояние. Пострадавших и погибших нет. В МЧС заверили, что угроза для близлежащих населенных пунктов также исключена.
На место происшествия прибыли представители МЧС, ГИБДД и медики. Было принято решение создать обвалование вокруг автоцистерны из песка. На опасном участке трассы был организован объезд.
Утечка тригонокса в России
Соцсети
Утечка тригонокса в России
Соцсети
Важная информация для участников дорожного движения по М-7 В районе н.п. Званка Пестречинского района на 829 километре перекрыта трасса М-7, во избежание затора инспекторы УГИБДД организовали объезд опасного участка трассы М-7. Происходит утечка опасного вещества из автоцистерны, перевозившей тригонокс. В 10.59 11.08.2019 года в ОДС ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Татарстан" от диспетчера ЕДДС Пестречинского района поступило сообщение о том, что на 829 км автодороги М-7 вблизи д. Званка Пестречинского района остановилась автоцистерна, перевозящая АХОВ (тригонокс), вследствие поломки холодильной установки происходит утечка в виде испарения. Тягач отцепили от автоцистерны и перегнали на безопасное расстояние. На место убыла опергруппа Пестречинского пожарно-спасательного гарнизона, пожарный расчёт ПСЧ-126, дежурная смена спасателей КПСО, медики ЦМК. Пострадавших и погибших нет. На месте организовано взаимодействие с силами и средствами РСЧС: УГИБДД, Минздрава, АО "Татавтодор". Силами "Татавтодора" организована доставка к месту происшествия инертных материалов (песка) для создания обвалования вокруг автоцистерны. Угрозы для населения нет. Метеорологическая обстановка: облачно с прояснениями ветер С-З, 5 м/с, температура 16-18 гр. Справочно: Автоцистерна Вольво 19,5 куб.м. Груз из Бельгии, перевозят в г. Стерлитамак Республики Башкортостан. Тригонокс - представляет собой бесцветную жидкость, способную перегоняться при атмосферном давлении. От сильного трения и удара способен взрываться. Сравнительно устойчив при хранении. При воздействии на кожу вызывает дерматиты, трудно поддающиеся лечению. При попадании в организм действует на центральную нервную систему. Пожаровзрывоопасен.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в результате взрыва в Архангельской области погибли два человека, еще шесть пострадали. Экстренные службы подтвердили превышение радиационного уровня в поселке Ненокс. По данным Greenpeace радиация выросла в 20 раз.
В сети появились тревожные фото с места ЧП, свидетельствующие о повышенном уровне радиации.
Также в городах Архангельск и Северодвинск жители массово скупили йод из-за сообщений о радиации.
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