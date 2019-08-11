Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

В России произошла утечка опасного вещества: дорогу перекрыли

Читать материал на украинском

В Татарстане (Россия) в субботу, 11 августа, из-за поломки холодильного оборудования на участке трассы М-7 "Волга" произошла утечка опасного вещества из автоцистерны.

Об этом со ссылкой на региональное управление МЧС сообщают "РИА Новости" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Инцидент случился примерно в 11 утра около деревни Званка Пестречинского района. У автоцистерны Volvo, перевозящей груз из Бельгии в башкирский город Стерлитамак, произошла поломка холодильной установки, из-за чего началась утечка тригонокса.

Новости
Засекли, как Чернобыль? Ядерное ЧП в России "поймали" за границей
Утечка тригонокса в России

Утечка тригонокса в России

Соцсети

Утечка тригонокса в России

Утечка тригонокса в России

Соцсети

Автомобиль отогнали на безопасное расстояние. Пострадавших и погибших нет. В МЧС заверили, что угроза для близлежащих населенных пунктов также исключена.

На место происшествия прибыли представители МЧС, ГИБДД и медики. Было принято решение создать обвалование вокруг автоцистерны из песка. На опасном участке трассы был организован объезд.

Утечка тригонокса в России

Утечка тригонокса в России

Соцсети

Утечка тригонокса в России

Утечка тригонокса в России

Соцсети

Важная информация для участников дорожного движения по М-7 В районе н.п. Званка Пестречинского района на 829 километре перекрыта трасса М-7, во избежание затора инспекторы УГИБДД организовали объезд опасного участка трассы М-7. Происходит утечка опасного вещества из автоцистерны, перевозившей тригонокс. В 10.59 11.08.2019 года в ОДС ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Татарстан" от диспетчера ЕДДС Пестречинского района поступило сообщение о том, что на 829 км автодороги М-7 вблизи д. Званка Пестречинского района остановилась автоцистерна, перевозящая АХОВ (тригонокс), вследствие поломки холодильной установки происходит утечка в виде испарения. Тягач отцепили от автоцистерны и перегнали на безопасное расстояние. На место убыла опергруппа Пестречинского пожарно-спасательного гарнизона, пожарный расчёт ПСЧ-126, дежурная смена спасателей КПСО, медики ЦМК. Пострадавших и погибших нет. На месте организовано взаимодействие с силами и средствами РСЧС: УГИБДД, Минздрава, АО "Татавтодор". Силами "Татавтодора" организована доставка к месту происшествия инертных материалов (песка) для создания обвалования вокруг автоцистерны. Угрозы для населения нет. Метеорологическая обстановка: облачно с прояснениями ветер С-З, 5 м/с, температура 16-18 гр. Справочно: Автоцистерна Вольво 19,5 куб.м. Груз из Бельгии, перевозят в г. Стерлитамак Республики Башкортостан. Тригонокс - представляет собой бесцветную жидкость, способную перегоняться при атмосферном давлении. От сильного трения и удара способен взрываться. Сравнительно устойчив при хранении. При воздействии на кожу вызывает дерматиты, трудно поддающиеся лечению. При попадании в организм действует на центральную нервную систему. Пожаровзрывоопасен.

Публикация от Вызов 112 ТНВ (@vyzov112_tnv)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в результате взрыва в Архангельской области погибли два человека, еще шесть пострадали. Экстренные службы подтвердили превышение радиационного уровня в поселке Ненокс. По данным Greenpeace радиация выросла в 20 раз.

В сети появились тревожные фото с места ЧП, свидетельствующие о повышенном уровне радиации.

Также в городах Архангельск и Северодвинск жители массово скупили йод из-за сообщений о радиации.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
6
Смешно
3
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Это вам от соплей.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...