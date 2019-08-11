В России произошла утечка опасного вещества: дорогу перекрыли

В Татарстане (Россия) в субботу, 11 августа, из-за поломки холодильного оборудования на участке трассы М-7 "Волга" произошла утечка опасного вещества из автоцистерны.

Об этом со ссылкой на региональное управление МЧС сообщают "РИА Новости" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Инцидент случился примерно в 11 утра около деревни Званка Пестречинского района. У автоцистерны Volvo, перевозящей груз из Бельгии в башкирский город Стерлитамак, произошла поломка холодильной установки, из-за чего началась утечка тригонокса.

Утечка тригонокса в России Соцсети

Утечка тригонокса в России Соцсети

Автомобиль отогнали на безопасное расстояние. Пострадавших и погибших нет. В МЧС заверили, что угроза для близлежащих населенных пунктов также исключена.

На место происшествия прибыли представители МЧС, ГИБДД и медики. Было принято решение создать обвалование вокруг автоцистерны из песка. На опасном участке трассы был организован объезд.

Утечка тригонокса в России Соцсети

Утечка тригонокса в России Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в результате взрыва в Архангельской области погибли два человека, еще шесть пострадали. Экстренные службы подтвердили превышение радиационного уровня в поселке Ненокс. По данным Greenpeace радиация выросла в 20 раз.

В сети появились тревожные фото с места ЧП, свидетельствующие о повышенном уровне радиации.

Также в городах Архангельск и Северодвинск жители массово скупили йод из-за сообщений о радиации.

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