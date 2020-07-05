В России произошел обвал на стройке ТЦ: есть жертвы. Фото и видео

На стройке торгового центра площадью 7,5 тыс. кв. м в городе Зуевка Кировской области (Россия) произошел обвал. В результате трое рабочих погибли и еще один пострадал.

Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на местные власти. Причиной трагедии стало обрушение перекрытий на площади 250 кв. м в результате вероятного нарушения при строительных работах. Сейчас прокуратура проводит проверку (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"5 июля в 10:56 поступила информация о том, что в Зуевском районе города Зуевки по ул. Свердлова, д. 1а, произошло обрушение перекрытий в строящемся здании. Под завалами находились четыре человека. По состоянию на 11:30 из г. Кирова выехали два специализированных аварийно-спасательных автомобиля, 10 человек, две единицы техники", – сообщали спасатели.

Под завалами оказались четыре человека, один погиб Mash

ЧП произошло утром 5 июля МЧС РФ

В свою очередь глава Зуевского района Анатолий Кощеев рассказал, что одноэтажное здание строил частный инвестор на своей территории, он имел разрешение на строительство. "Разрешение на строительство выдали, все в рамках закона. Погибли строители, которые работали на месте", – добавил чиновник.

Перекрытия обвалились на площади 250 кв. м МЧС РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 января в Санкт-Петербурге (Россия) в процессе демонтажа спортивно-концертного комплекса "Петербургский" рухнула крыша и часть здания. В результате ЧП погиб один рабочий.