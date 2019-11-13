В России построили "игрушечный" мост через реку: люди в ярости. Фото

В татарстанском селе Елантово (Россия) торжественно открыли новый мост через реку. Правда, проблема в том, что он пластиковый и зимой его придется разобрать.

Как пишет "Экспресс-газета", этого события местные жители ждали 20 лет. Однако, их уже предупредили, что конструкцией нельзя пользоваться зимой.

"Экспресс-газета"

Прибывшие на открытие чиновники рассказали, что мост совсем скоро демонтируют, так как образовавшийся на реке лед его раздавит.

"Посмотрели? Порадовались? Ну все, можно убирать теперь. Пластмассовый мост победил, но лед оказался сильней..." – иронизируют пользователи в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Омской области России в одном из сел местные власти насыпали горку для детей из земли с кладбища.

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