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13 ноября • обновлено в 13:40
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В России построили "игрушечный" мост через реку: люди в ярости. Фото

3.1т
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В татарстанском селе Елантово (Россия) торжественно открыли новый мост через реку. Правда, проблема в том, что он пластиковый и зимой его придется разобрать.

Как пишет "Экспресс-газета", этого события местные жители ждали 20 лет. Однако, их уже предупредили, что конструкцией нельзя пользоваться зимой.

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В России построили "игрушечный" мост через реку: люди в ярости. Фото

"Экспресс-газета"

Прибывшие на открытие чиновники рассказали, что мост совсем скоро демонтируют, так как образовавшийся на реке лед его раздавит.

"Посмотрели? Порадовались? Ну все, можно убирать теперь. Пластмассовый мост победил, но лед оказался сильней..." – иронизируют пользователи в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Омской области России в одном из сел местные власти насыпали горку для детей из земли с кладбища.

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Россия
Тег
Новости России
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Зимой по льду,какие проблемы?И причем здесь материал,из чего он сделан?Мост изначально задуман,как летний.Ох,Обоз,Обоз,везде перемогу найдешь.Или на Украине между хуторами арочные мосты строят?
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фил филька
фил филька
заголовок - люди в ярости. в статейке - иронизируют пользователи в сети. обос как всегда обос. рался))
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
А зимой - по тонкому льду - ка-ца-пс-кая рулетка - или ты лед или лед тебя. Главное - ленточку перерезали.
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