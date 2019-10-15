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15 октября • обновлено в 21:30
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"Пьяный мальчик-2"? В России полицейский насмерть сбил ребенка: результаты экспертизы шокировали

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В крови 6-летнего ребенка, которого летом 2019 года насмерть сбили полицейские в Уржумском районе Кировской области в России, обнаружили алкоголь.

Об этом сообщает "Комсомольская правда". Отметим, ДТП произошло еще 13 июля, однако результаты экспертизы были получены только в начале октября.

Специалисты установили, что в крови мальчика было 0,51 промилле этанола.

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В России полицейский сбил "пьяного" ребенка

В России полицейский сбил "пьяного" ребенка

Рен-ТВ

В прокуратуре Ужмурского района результаты исследования комментировать отказались, ссылаясь на тайну следствия. Правоохранители заверили, что поднятая "шумиха" совершенно необоснованна, так как родителям погибшего мальчика дали полный развернутый ответ обо всех этапах следствия.

При этом, адвокат, специализирующийся на защите сторон пострадавших в ДТП, Федор Коновалов предположил, что содержание этанола в крови погибшего могло оказаться превышено в результате брожения.

"Однако даже если гипотетически допустить, что ребенок был пьяный, это никаким образом не влияет на квалификацию действий водителя и ход дела", – добавил он.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в свою очередь распорядился провести повторную экспертизу.

В России полицейский сбил "пьяного" ребенка

В России полицейский сбил "пьяного" ребенка

Комсомольская правда

Трагедия произошла в селе Буйское Уржумского района. Мальчик на велосипеде выехал на главную дорогу и попал под колеса автомобиля, за рулем которого находился 45-летний полицейский. Ребенок получил многочисленные травмы, врачам не удалось его спасти.

В России полицейский насмерть сбил "пьяного" ребенка

В России полицейский насмерть сбил "пьяного" ребенка

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году в России разыгралась странная трагедия – в Подмосковной Балашихе женщина сбила насмерть ребенка, у которого в крови нашли 2, 77 промилле алкоголя. Случай вызвал небывалый ажиотаж в стране.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Это Россия, даж дети без 100граммов не разберутся.. Хотя печально, слов нет.
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