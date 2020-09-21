В России показали признаки второй волны COVID-19. Инфографика

В регионах России за последних 30 дней зафиксирован резкий рост количества случаев коронавирусной инфекции (COVID-19), что может говорить о второй волне заболевания.

По данным правительственного портала СтопКоронавирус.РФ, за последние сутки в России выявлено 6 196 новых случаев коронавируса в 84 регионах, тогда как месяц назад выявляли меньше 5 тысяч случаев в сутки.

Самая активная динамика заражения на Горном Алтае, Забайкалье, в Удмуртии, Коми, Северной Осетии, Туве, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, а также в Архангельской, Брянской, Калининградской, Кемеровской, Тверской, Ленинградской и Тамбовской областях, в Москве и аннексированном Севастополе (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

Всего на сегодняшний день в РФ выявлено 1 109 595 случаев болезни в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 489 летальных исходов, выздоровело 911 973 человека.

Сейчас в России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса – регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.

Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приемы борьбы с COVID-19 – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия заняла первое место в Европе по смертности от коронавируса.