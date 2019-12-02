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2 декабря • обновлено в 22:21
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"Скрепанутые быдлоносцы!" "Патриоты" России поиздевались над белым медведем: видео с животным возмутило сеть

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На Чукотке (Россия) неизвестные поиздевались над белым медведем, написав краской на его меху название советского танка – Т-34.

Соответствующим видео на своей странице в Facebook поделился блогер Илья Варламов (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Какие-то идиоты написали на медведе "Т-34", не понимая, какой вред они наносят животному", – возмутился он.

Как передает издание "Сибирь.Реалии", ученые пытаются выяснить, в какой точке Чукотки был замечен разрисованный четвероногий. Предполагается, что животное могло стать жертвой местных жителей.

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Медведь, над которым поиздевались неизвестные

Медведь, над которым поиздевались неизвестные

Скрин видео

Сотрудник Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев считает, что инцидент мог произойти на острове Белая Земля.

"Возможно, там предприняли меры на эту зиму: отлов, обездвиживание, а поскольку там не ученые этим занимаются, то могли быть "шутники", – рассказал он.

По словам эксперта, из-за краски медведь может лишиться маскировки, что помешает охоте. В результате животное может погибнуть.

Пользователи сети бурно отреагировали на ролик. "Скрепанутые быдлоносцы", "Какой-то поголовный дебилизм", "Без мозгов", "Дураков в России на лет 100 припасено", – пишут комментаторы.

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети разгорелся скандал из-за того, что в одной из вареничных "Катюша" в Киеве в качестве декора использовали живых кроликов. Животных заперли в тесных клетках и не обеспечили им надлежащий уход.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Персона
Илья Варламов
Место
Россия
Теги
животные видео скандалы Новости России
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Petrov Valery
Petrov Valery
Прикольно. Кто сказал, что у чукчей нет чувства юмора? А с мишкой вряд ли чего случится. В какой среде он обитает? Вода и перепады температур. Какая краска выдержит? Опять же, линька...
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Теперь мишке не страшны охотники за шкурами.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Та пацаны бухнули - и решили пошутить! Ну , не детей же стрелять идти!
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Kuksov Micha, конч*ный как и эти художник
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