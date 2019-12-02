На Чукотке (Россия) неизвестные поиздевались над белым медведем, написав краской на его меху название советского танка – Т-34.

Соответствующим видео на своей странице в Facebook поделился блогер Илья Варламов (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Какие-то идиоты написали на медведе "Т-34", не понимая, какой вред они наносят животному", – возмутился он.

Как передает издание "Сибирь.Реалии", ученые пытаются выяснить, в какой точке Чукотки был замечен разрисованный четвероногий. Предполагается, что животное могло стать жертвой местных жителей.

Медведь, над которым поиздевались неизвестные Скрин видео

Сотрудник Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев считает, что инцидент мог произойти на острове Белая Земля.

"Возможно, там предприняли меры на эту зиму: отлов, обездвиживание, а поскольку там не ученые этим занимаются, то могли быть "шутники", – рассказал он.

По словам эксперта, из-за краски медведь может лишиться маскировки, что помешает охоте. В результате животное может погибнуть.

Пользователи сети бурно отреагировали на ролик. "Скрепанутые быдлоносцы", "Какой-то поголовный дебилизм", "Без мозгов", "Дураков в России на лет 100 припасено", – пишут комментаторы.

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Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети разгорелся скандал из-за того, что в одной из вареничных "Катюша" в Киеве в качестве декора использовали живых кроликов. Животных заперли в тесных клетках и не обеспечили им надлежащий уход.

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