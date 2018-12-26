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Быстрее скорости звука: в России похвастались гиперзвуковым оружием

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Министерство обороны России по поручению президента РФ Владимира Путина провело испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард".

Как сообщила пресс-служба Кремля, пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Во время полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель.

Запуск "Авангарда"

Запуск "Авангарда"

пресс-служба Минобороны РФ

Запуск "Авангарда"

Запуск "Авангарда"

пресс-служба Минобороны РФ

Запуск "Авангарда"

Запуск "Авангарда"

пресс-служба Минобороны РФ

Запуск "Авангарда"

Запуск "Авангарда"

пресс-служба Минобороны РФ

Запуск "Авангарда"

Запуск "Авангарда"

пресс-служба Минобороны РФ

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Запуск "Авангарда"

Запуск "Авангарда"

пресс-служба Минобороны РФ

Первый полк комплексов с блоком "Авангард" заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии РВСН в 2019 году.

"Авангард" — боевой блок, который способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха (скорость звука) более чем в двадцать раз.

Как сообщалOBOZREVATEL, в России показали синхронный полет четырех истребителей пятого поколения Су-57. Самолеты снимали с рампы военного транспортника Ан-12.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
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минин евген
минин евген
летающие надувные ракеты - новая разработка кацапской алкашни. или как всегда мультфильмов нарендерили?
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Дейман Алон
Дейман Алон
Это новое супер оружие дымит не меньше гореизвестного авианосца Кузи!:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Сцуко..уже год мультик рендерите, когда покажете гиперзвуковой полет и как она огибая кривизну поверхности земли и уходя от радаров/пво поражает цель на другом континенте?%)
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Дейман клоун, так ты рассекреть по примеру дебальцево или Дон. Аэропорт, иловайский, изваринский, амросиевский, елоновский, или ты про последний "бой" шароварные в Керченском проливе????
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