Быстрее скорости звука: в России похвастались гиперзвуковым оружием

Министерство обороны России по поручению президента РФ Владимира Путина провело испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард".

Как сообщила пресс-служба Кремля, пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Во время полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель.

Запуск "Авангарда" пресс-служба Минобороны РФ

Запуск "Авангарда" пресс-служба Минобороны РФ

Запуск "Авангарда" пресс-служба Минобороны РФ

Запуск "Авангарда" пресс-служба Минобороны РФ

Запуск "Авангарда" пресс-служба Минобороны РФ

Запуск "Авангарда" пресс-служба Минобороны РФ

Первый полк комплексов с блоком "Авангард" заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии РВСН в 2019 году.

"Авангард" — боевой блок, который способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха (скорость звука) более чем в двадцать раз.

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