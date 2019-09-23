В России "похоронили" Путина рядом с пропагандистами Кремля. Фото

В Санкт-Петербурге (Россия) на Смоленском кладбище установили крест с портретом президента РФ Владимиром Путиным.

Также среди "похороненных" оказались председатель правительства Дмитрий Медведев, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сенатор Елена Мизулина, депутат Госдумы Виталий Милонов, передает Е lgezit.

Еще среди могил появились фото пропагандистов Владимира Соловьева, Евгения Попова и Ольги Скабеевой, бизнесмена, которого называют "поваром Путина" Евгения Пригожина, главы Чечни Рамзана Кадырова и артиста Тимати.

Данную акцию устроили движение "Агит Россия". По подозрению в совершении преступления были задержаны Андрей Жексимбаев и Павел Иванкин. У обоих мужчин прошли обыски.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ за надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения.

Кладбище в Петербурге еlgezit.kg

Кладбище в Петербурге еlgezit.kg

Кладбище в Петербурге еlgezit.kg

Как сообщал OBOZREVATEL, в Екатеринбурге активисты снова провели протестную акцию против президента Российской Федерации Владимира Путина и установили ему два надгробия.

Ранее в Набережных Челнах (РФ) появилась "могила" Путина, на которой установлено памятник с его фотографией.

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