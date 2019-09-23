В России "похоронили" Путина рядом с пропагандистами Кремля. Фото

В Санкт-Петербурге (Россия) на Смоленском кладбище установили крест с портретом президента РФ Владимиром Путиным.
Также среди "похороненных" оказались председатель правительства Дмитрий Медведев, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сенатор Елена Мизулина, депутат Госдумы Виталий Милонов, передает Е lgezit.
Еще среди могил появились фото пропагандистов Владимира Соловьева, Евгения Попова и Ольги Скабеевой, бизнесмена, которого называют "поваром Путина" Евгения Пригожина, главы Чечни Рамзана Кадырова и артиста Тимати.
Данную акцию устроили движение "Агит Россия". По подозрению в совершении преступления были задержаны Андрей Жексимбаев и Павел Иванкин. У обоих мужчин прошли обыски.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ за надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения.
Кладбище в Петербурге
еlgezit.kg
Кладбище в Петербурге
еlgezit.kg
Кладбище в Петербурге
еlgezit.kg
Как сообщал OBOZREVATEL, в Екатеринбурге активисты снова провели протестную акцию против президента Российской Федерации Владимира Путина и установили ему два надгробия.
Ранее в Набережных Челнах (РФ) появилась "могила" Путина, на которой установлено памятник с его фотографией.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.