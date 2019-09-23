Главная Новости
23 сентября • обновлено в 10:54
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

В России "похоронили" Путина рядом с пропагандистами Кремля. Фото

1.6т Читать материал на украинском

В Санкт-Петербурге (Россия) на Смоленском кладбище установили крест с портретом президента РФ Владимиром Путиным.

Также среди "похороненных" оказались председатель правительства Дмитрий Медведев, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сенатор Елена Мизулина, депутат Госдумы Виталий Милонов, передает Е lgezit.

Еще среди могил появились фото пропагандистов Владимира Соловьева, Евгения Попова и Ольги Скабеевой, бизнесмена, которого называют "поваром Путина" Евгения Пригожина, главы Чечни Рамзана Кадырова и артиста Тимати.

Новости
В России сразу три силовика Путина покончили с собой: что известно

Данную акцию устроили движение "Агит Россия". По подозрению в совершении преступления были задержаны Андрей Жексимбаев и Павел Иванкин. У обоих мужчин прошли обыски.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ за надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения.

Кладбище в Петербурге

Кладбище в Петербурге

еlgezit.kg

Кладбище в Петербурге

Кладбище в Петербурге

еlgezit.kg

Кладбище в Петербурге

Кладбище в Петербурге

еlgezit.kg

Как сообщал OBOZREVATEL, в Екатеринбурге активисты снова провели протестную акцию против президента Российской Федерации Владимира Путина и установили ему два надгробия.

Ранее в Набережных Челнах (РФ) появилась "могила" Путина, на которой установлено памятник с его фотографией.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия Санкт-Петербург
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
6
Смешно
7
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Поймать мерзавцев и сурово наказать ,за осквернение кладбища этой дрянью .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
70rus xxx
70rus xxx
Да,немного шумерам надо до полного счастья.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Кризский Игорь
Кризский Игорь
70rus xxx, Шумерам не много, а украинцам только одно, чтобы Пидерация опять в улус Золотой Орды превраьилась, то есть снова стала Московией.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel