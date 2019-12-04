В России под грузовиком мост сложился пополам: страшные фото

В России на трассе Усть-Кут – Киренск произошло серьезно ЧП – под 60-тонным грузовиком с деревом рухнул мост.

Так, водитель, подъезжая к мосту через реку Макаровка в Киренском районе, проигнорировал знак предупреждения, что въезд большегрузам массой более 20 тонн на переправу запрещен, передает "КП".

После этого он не успел доехать даже до половины. Мост под колесами буквально сложился пополам.

В России на трассе Усть-Кут – Киренск рухнул мост "КП"

Из-за этого на месте образовались пробки, которые сохраняются до сих пор.

"На месте круглосуточно дежурят экипажи ГИБДД. Полицейские оказывают всю необходимую помощь водителям. Также открыты пункты обогрева", – сообщили местные правоохранители.

В России на трассе Усть-Кут – Киренск рухнул мост "КП"

В России на трассе Усть-Кут – Киренск рухнул мост "КП"

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 2 декабря, в Оренбургской области России рухнул автомобильный мост, в результате чего пострадали три человека.

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