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В России опять рванул дом: появились фото жертвы

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Жертвой взрыва газа в российских Шахтах Ростовской области оказалась Ларикова Виктория Геннадьевна 1987 года рождения.

Женщина проживала в квартире №71, в которой и произошел взрыв. Среди пострадавших числятся ее муж Лариков Кирилл Евгеньевич 1987 года рождения и двухлетняя дочка Ларикова Анастасия Кирилловна, сообщает "Комсомольска правда".

Мужчина с девочкой сейчас находятся в больнице.

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В России опять рванул дом: появились фото жертвы

Всего же в результате взрыва оказались разрушены четыре квартиры под номерами 67, 68, 71 и 72. Из первой вывели пятерых пострадавших. Трех обитателей квартиры №68 сейчас ищут сотрудники МЧС, а из 71-ой уже спасли одного человека. Также остается неизвестной судьба двух местных жителей из 72-ой квартиры.

В России опять рванул дом: появились фото жертвы

"Комсомольская правда"

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Дейман Алон
Дейман Алон
Лариков - это ушлепок, воевавший за дырляндию!
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Ш. Олег
Ш. Олег
Дейман Алон, почему Вы так решили? Жена и ребёнок, разумеется, тоже воевали?
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