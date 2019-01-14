В России опять рванул дом: появились фото жертвы

Жертвой взрыва газа в российских Шахтах Ростовской области оказалась Ларикова Виктория Геннадьевна 1987 года рождения.

Женщина проживала в квартире №71, в которой и произошел взрыв. Среди пострадавших числятся ее муж Лариков Кирилл Евгеньевич 1987 года рождения и двухлетняя дочка Ларикова Анастасия Кирилловна, сообщает "Комсомольска правда".

Мужчина с девочкой сейчас находятся в больнице.

Всего же в результате взрыва оказались разрушены четыре квартиры под номерами 67, 68, 71 и 72. Из первой вывели пятерых пострадавших. Трех обитателей квартиры №68 сейчас ищут сотрудники МЧС, а из 71-ой уже спасли одного человека. Также остается неизвестной судьба двух местных жителей из 72-ой квартиры.

"Комсомольская правда"

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Магнитогорске в ночь на 31 декабря прогремел мощный взрыв, в результате чего обвалился весь подъезд.

Официальная причина — взрыв бытового газа, позже появились кадры обрушение подъезда.

Всего погибло 39 человек, из них шестеро - дети. Опубликованы имена всех жертв.

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